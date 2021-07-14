المران الأخير.. المنتخب الأوليمبي يستعد لرحلة اليابان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

خاض المنتخب المصري الأوليمبي مرانه الأخير على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة من أجل الاطمئنان على حالة كل اللاعبين قبل السفر إلى إلى اليابان.

ويستعد رجال المدرب شوقي غريب للسفر إلى اليابان لخوض منافسات دورة الألعاب الأوليمبية في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

وتسلم كل أعضاء الفريق الزي الرسمي الخاص بالمشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية، على أن تسافر البعثة في الواحدة ظهر الخميس متجهة إلى اليابان.

يُذكر أن منتخب مصر يفقد لاعبي النادي الأهلي الذين يستعدون للمشاركة في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل أمام كايرز تشيفز، على أن ينضموا إلى البعثة لاحقاً.