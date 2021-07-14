بدر حامد: وضعنا استراتيجية احترافية لقطاع ناشئي الزمالك.. واختيار الأجهزة الفنية قريبًا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرةـ الخليج 365:

وجه بدر حامد، رئيس قطاعات الناشئين لكرة القدم والمدير الفني للقطاعات بنادي الزمالك، الشكر للجنة المكلفة بإدارة ناديه برئاسة حسين لبيب على ثقتها في شخصه، وتكليفه بالمنصب الجديد.

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك قد عيّنت بدر حامد مديرًا لقطاع الناشئين بالنادي بجانب تكليفه بتشكيل فريق المدربين لفرق القطاع، إضافة إلى تشكيل مدارس الكرة والأكاديمية.

وشدد حامد، في تصريحات أوردها عنه الموقع الرسمي لناديه، على سعيه لخدمة ناديه في أي منصب وعدم ادخار أي جهد للارتقاء بهذا القطاع المهم، وهو الخاص بالناشئين والبراعم، كما تقدم بالشكر إلى طارق يحيى على الجهد الكبير الذي بذله خلال الفترة السابقة، والتي قضاها في المنصب نفسه داخل النادي.

وأشار رئيس قطاعات الناشئين لكرة القدم بالزمالك، إلى أنه تم وضع استراتيجية احترافية سيتم العمل بها خلال الفترة القادمة؛ للوصول بقطاعات الكرة الثلاثة بالنادي إلى أعلى مستوى؛ لتسهم في تحقيق البطولات، لافتًا الانتباه إلى أن تشكيل الأجهزة الفنية للقطاع سيتم إعلانه قريبًا: "الاختيار سيتم وفقًا لأسس علمية وفنية، وبأعلى درجة من الاحترافية".

وأتم بدر حامد تصريحاته قائلًا: "الأساس الأول في اختيار أي مدرب في هذا القطاع، سيكون من خلال حصوله على الرخصة التدريبية المؤهلة لهذا المنصب".