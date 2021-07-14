فيفا يوضح لمصراوي تطبيق الاتحاد المصري معايير الـVAR وجودة الصورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مدى تطابق معايير ومتطلبات تقنية حكم الفيديو المساعد المطبقة من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم، مع الاشترطات الموضوعة من أجل الحصول على الرخصة.

وقال المتحدث الإعلامي للاتحاد الدولي، في تصريحاته لـ"الخليج 365" ردًا استفسار بشأن تطابق تقنية حكم الفيديو المساعد مع ما يتم تنفيذه في مصر: "مصر مضت في خطوات برنامج المساعدة في التنفيذ والاعتماد (IAAP) وحصلت على الاعتماد من أجل استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد في كأس مصر 2021، والدوري والمصري 2020-2021."

ويشتمل برنامج المساعدة في التنفيذ والاعتماد، على 5 نقاط ومتطلبات رئيسية، بداية من، غرفة إدارة الفيديو، والتي تشترط وجود، كامير ذات زاوية مفتوحة رئيسية، وكاميرا ذات كاميرا ضيقة رئيسية، وعدد 2 كاميرا لخط الـ18 يمكن من خلالها تقييم حالات التسلل.

ويقوم حكم الفيديو المساعد بمشاهدة الكاميرا الرئيسية من خلال الشاشة العليا، ثم يراجع الأحداث في الشاشة السفلى (مع إمكانية مشاهدة حتى 4 كاميرات في نفس الوقت)، ولا يجب أن تكون الشاشات أقل من 24 بوصة، يجب أن تكون بنفس أبعاد مصدر الإشارة (على سبيل المثال، 16:9).

ويعد توفير خط التسلل ليس من بين الحد الأدنى للاشتراطات، ولا يجب إطلاقًا استخدام خط التسلل الافتراضي الذي يقدم من جانب ناقل المباراة، وإذا كان هناك استخدام لخط التسلل الافتراضي يجب على حكم الفيديو المساعد أن يضع تلك الخطوط بشكل مستقل يكون لديه سيطرة على آلية وضعها، ويوصي فيفا بشدة أن يتم اختبار تلك الخطوط بشكل مستقل قبل أي استخدام مباشر.

ويجب ان تتوفر كاميرا داخل غرفة حكم الفيديو المساعد من أجل تصوير كل ما يحدث سواء من الخلف أم بشكل جانبي، بشرط ظهور الحكم وكافة الشاشات من خلالها، كما يجب تسجيل كافة عمليات الاتصال بين حكم الفيديو المساعد والحكام داخل أرض الملعب.

كما رد فيفا على استفسار أخر حول وجود حد أدنى لجودة الصورة، فقال: "لا يوجد حد أدنى أو متطلبات فيما يتعلق بجودة الصور ومن الممكن أن تكون بتقنية عالية الدقة (HD) أو قياسي الدقة (SD)".