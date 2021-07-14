رسمياً.. باريس سان جيرمان يعلن ضم حارس إيطاليا حتى 2026

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن ضمه للحارس جيانلويجي دوناروما في صفقة انتقال حر.

وكان دوناروما رحل عن فريق ميلان الإيطالي، بعد انتهاء عقده مع الروسونيري بنهاية الموسم الماضي.

وانضم دوناروما إلى صفوف الفريق الباريسي بعد عدة أيام من تحقيقه للقب كأس أمم أوروبا "يورو 2020" مع المنتخب الإيطالي.

ووقع دوناروما على عقد لمدة 5 سنوات مع فريق العاصمة الفرنسية، لينتهي في 30 يونيو عام 2026.

وقال دوناروما في تصريحات للموقع الرسمي لباريس سان جيرمان عقب توقيعه للعقود: "أنا سعيد للغاية لأكون جزءاً من هذا النادي الرائع".

واختتم دوناروما: "أنا مستعد لخوض هذه التجربة الجديدة، وأن أستمر في النمو هنا، أود الفوز وتقديم المتعة للجماهير".

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان سبق وأعلن ضم جيورجينو فينالدوم من ليفربول، وسيرجيو راموس من ريال مدريد، بالإضافة لتجديد عقد نيمار دا سيلفا لاعب الفريق.