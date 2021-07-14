مُحدث | جميع صفقات ليفربول في الميركاتو الصيفي 2021

نرصد لكم في هذا الملف المُحدث جميع صفقات ليفربول في الميركاتو الصيفي 2021، على أن يتضمن الملف تفاصيل كل صفقة وقائمة باسماء اللاعبين الراحلين عن ملعب آنفيلد روود.

يُشرف على سوق انتقالات ثالث الدوري الانجليزي الموسم الماضي، المدير الفني الالماني يورجن كلوب، المُستمر في تدريب الفريق رغم الإخفاق الكبير على الصعيد المحلي بتوديع كأسي رابطة الأندية الإنجليزية والاتحاد الإنجليزي والبريميرليج، قبل الخروج من دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد.

ولم تتردد تقارير أو توقعات حول نية إدارة ليفربول في إقالة يورجن كلوب بعد النتائج الكارثية التي تعرض لها الموسم الماضي، لعل أبرزها الخسارة أمام أستون فيلا بنتيجة 2/7 في الجولة الرابعة من الدوري الانجليزي، بمشاركة المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك الذي أصيب في منتصف أكتوبر 2020 بقطع في الرباط الصليبي ليغيب عما تبقى من الموسم.

وفتحت إدارة ليفربول خزائنها في الميركاتو الصيفي 2020 بإبرام العديد من الصفقات المُكلفة، مثل ضم لاعب الوسط الاسباني تياجو ألكانتارا من بايرن ميونخ نظير 40 مليون يورو، والتعاقد مع الظهير الأيسر اليوناني كونستانتينوس تسيميكاس من أولمبياكوس مقابل 15 مليون يورو، بالاضافة إلى 45 مليون يورو لشراء البرتغالي ديوجو جوتا من ولفرهامبتون.

لكن صفقات الصيف الماضي لم يكتب لها النجاح، ويأمل عشاق النادي ألا يقع يورجن كلوب في نفس الأخطاء السابقة، بتطبيق نظام المداورة بشكل صحيح، عن طريق منح البدلاء المزيد من الفرص كي يكونوا على أهبة الاستعداد للمشاركة وقت إصابة أو إيقاف أحد الأساسيين.

ويواجه ليفربول تحديات كبيرة في الميركاتو الصيفي الحالي لتعويض رحيل لاعب الوسط الدولي الهولندي جيني فينالدوم الذي فشلت محاولات تمديد عقده ليرحل إلى باريس سان جيرمان بالمجان.

ولم يكن فينالدوم الوحيد الذي غادر ليفربول هذا الصيف، فقد رحل الحارس البولندي كاميل جرابارا إلى كوبنهاجن بحوالي 3.5 مليون يورو، وانتقل الكندي ليام ميلر إلى بازل السويسري، وأعير الكولومبي آندرسون آرويو وآدام لويس وباول جلاتزيل.

وتركزت جهود ليفربول في بداية الميركاتو الصيفي 2021 على إبقاء نجوم الفريق الرئيسيين أمثال محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو وآندرو روبرتسون وألكسندر آرنولد، في ظل ترقب أندية باريس سان جيرمان وريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس وميلان.

ويبدو أن الريدز لن يخسر المزيد من النجوم هذا الصيف بعد مغادرة فينالدوم، وإذا جد جديد في هذا الصدد وخسر لاعب ما، فقد يرحل مينامينو بنظام الإعارة مرة أخرى، وبنسبة أكبر قد يغادر صانع الألعاب الدولي السويسري شيردان شاكيري بعدما بات مطلبًا لعدة أندية بسبب الأداء الخرافي الذي قدمه في يورو 2020 مع منتخب بلاده.

ما هي صفقات ليفربول في الميركاتو الصيفي 2021

بدأ ليفربول سوق الانتقالات الصيفي قبل نهاية شهر يونيو حين أعلن شراء قلب دفاع نادي لايبزيج الألماني ومنتخب فرنسا إبراهيما كوناتي بمبلغ 40 مليون يورو، كي يكون شريكًا رئيسيًا للهولندي فيرجيل فان دايك في قلب دفاع الفريق خلال الموسم المقبل.

ووقع إبراهيما كوناتي على عقد مدته 5 سنوات ينتهي في يونيو 2026 ليسدل الستار على 4 مواسم مميزة على ملعب ريد بول آرينا، شارك خلالهم في 66 مباراة بمنافسات الدوري الالماني رفقة لايبزيج، بالاضافة إلى 21 مباراة أوروبية من بينهم 8 مباريات في دوري أبطال أوروبا.

وكانت تشكيلة ليفربول بحاجة ماسة لهذه الصفقة على وجه التحديد لحل الأزمة الدفاعية، في ظل تكرار إصابات الثنائي جو جوميز وجويل ماتيب، وضعف تطور الثنائي الإنجليزي ناثانيل فيليبس وريس ويليامز، والويلزي نيكو ويليامز.

وسيشهد هذا الصيف عودة صانع الألعاب الدولي الياباني تاكومي مينامينو من ساوثامبتون، بعدما قضى إعارة مدتها 6 أشهر منذ منتصف الموسم الماضي، استطاع خلالها تسجيل هدفين فقط في 10 مباريات بمنافسات الدوري الانجليزي.

التالي جميع صفقات ليفربول في سوق الانتقالات 2021:

1- إبراهيما كوناتي، قلب دفاع فرنسي مالي، قادم من لايبزيج الألماني (40 مليون يورو – عقد حتى يونيو 2026)

2- هارفي إليوت، جناح أيمن انجليزي، صُعد من فريق ليفربول تحت 23 عامًا.

3- فان دن بيرج، قلب دفاع هولندي، قادم من بريستون (عائد من إعارة – عقد حتى يونيو 2022)

4- تايو أونيي، قلب هجوم نيجيري، قادم من يونيون برلين (عائد من إعارة – عقد حتى يونيو 2023)

5- لوريس كاريوس، حارس مرمى الماني، قادم من يونيون برلين (عائد من إعارة – عقد حتى يونيو 2022)

6- ماركو جروجيتش، وسط صربي، قادم من بورتو (عائد من إعارة – عقد حتى يونيو 2023)

7- تاكومي مينامينو، وسط ياباني، قادم من ساوثامبتون (عائد من إعارة – عقد حتى يونيو 2024)

من هم الراحلون عن ليفربول في الميركاتو الصيفي 2021؟

رحل عن تشكيلة ليفربول العديد من اللاعبين فوق الحاجة هذا الصيف باستثناء قائد منتخب هولندا جورجينيو فينالدوم الذي قضى 5 مواسم مع الريدز، ساهم خلالهم في التتويج بلقبي دوري أبطال أوروبا 2019 والدوري الإنجليزي 2020، كما سجل مشاركته في 179 مباراة بمنافسات البريميرليج بقميص ليفربول، وسجل 16 هدفًا، وذلك منذ مجيئه من نيوكاسل يونايتد في الميركاتو الصيفي 2016.

وبتخلص نجم دفاع منتخب هولندا فيرجيل فان دايك من الإصابة وانضمام إبراهيما كوناتي من لايبزيج، قررت الإدارة إعادة المدافع الدولي التركي أوزان كاباك إلى شالكه فور انتهاء إعارته، لا سيما وأنه ارتكب جملة من الهفوات الدفاعية الفادحة خلال المباريات القليلة التي لعبها الموسم الماضي، ونخص بالذكر مباراة ريال مدريد في ربع نهائي دوري الابطال.

التالي الراحلون عن ليفربول في سوق الانتقالات 2021:

1- جورجينيو فينالدوم، وسط هولندي سورينامي رحل إلى باريس سان جيرمان (انتقال حر)

2- كاميل جرابارا، حارس مرمى بولندي رحل إلى كوبنهاجن الدنماركي (3.5 مليون يورو)

3- ليام ميلر، جناح أيسر كندي انجليزي رحل إلى بازل السويسري (1.5 مليون يورو)

4- أوزان كاباك، قلب دفاع تركي رحل إلى شالكه (انتهاء إعارة)

5- جو هاردي، مهاجم وجناح انجليزي رحل إلى آكرينجتون (انتقال حر)

6- ليام كولي، ظهير أيمن ووسط دفاعي انجليزي رحل إلى اكرينجتون (انتقال حر)

7- أندرسون آرويو، قلب دفاع كولومبي رحل إلى ميرانديس الاسباني (إعارة حتى يونيو 2022)

8- آدام لويس، ظهير أيسر انجليزي رحل إلى ليفينجستون الاسكتلندي (اعارة حتى يونيو 2022)

9- بول جلاتزيل، مهاجم الماني انجليزي رحل إلى ترانمير روفرز (اعارة حتى يونيو 2022)

*ملحوظة: احتفظ بهذا الملف، وقم بتحديثه بشكل أسبوعي للتعرف على آخر وأحدث صفقات ليفربول في صيف 2021.

تابع الكاتب محمود ماهر عبر يوتيوب وموقع تويتر للتواصل الاجتماعي