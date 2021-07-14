جدول ترتيب الدوري العراقي بعد نتائج مباريات اليوم في الجولة 37..صراع الوصافة يشتعل

يقدم لكم موقع الخليج 365 جدول ترتيب الدوري العراقي بعد نتائج مباريات اليوم الاربعاء 14 يوليو 2021، ضمن إطار منافسات الجولة 37 (قبل الأخيرة).

لعب اليوم ثلاث مباريات في الدوري العراقي الممتاز، انتهي لقاءين بالتعادل بين أمانة بغداد ونفط ميسان 1-1، والطلبة والحدود 0-0، وحقق أربيل الفوز على الصناعات الكهربائية بهدف دون مقابل.

كان فريق القوة الجوية (البطل) قد سقط بالهزيمة بثنائية نظيفة في افتتاح الجولة 37 أمام فريق الميناء يوم الاثنين الماضي، سجل هدفي اللقاء عباس بديع وحمزة عدنان في الدقيقتين 53، 80.

وفي اليوم التالي من منافسات نفس الجولة لعبت 4 مباريات لعل أبرز نتائجها خسارة فريق الزوراء (الوصيف) على ملعبه بهدف دون مقابل أمام الكرخ، وفوز فريق النجف خارج ملعبه بهدف نظيف أمام الكرخ.

وتقدم فريق النجف في جدول ترتيب الدوري العراقي الى المركز الثالث مستغلا خسارة الزوراء ليبقي على آماله في صراع خطف المركز الثاني المؤهل الى بطولة دوري أبطال آسيا والذي ستحدده بالجولة الأخيرة.

ويتأهل بطل الدوري العراقي بشكل مباشر إلى دور المجموعات من دوري أبطال اسيا، بينما يتأهل صاحبا المركزين الثاني والثالث فقط إلى البطولة من بوابة الملحق.

وتختتم الجولة 37 (قبل الأخيرة) في الدوري العراقي الممتاز يوم غد الخميس 15 يوليو 2021 بمبارتي النفط والكهرباء والشرطة عندما يستقبل نفط البصرة.

ويملك الشرطة فرصة مواصلة الصراع على بطاقتي آسيا حال فوزه حيث سيرفع رصيده الى 71 نقطة بالتساوي مع النجف صاحب المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري العراقي، وبفارق نقطة واحدة عن الزوراء الثاني.

جدير بالذكر ان الجولة 38 والأخيرة من منافسات الدوري العراقي الممتاز موسم 2020-21 سوف تقام يوم 20 يوليو 2021 في تمام الساعة 13:45 بتوقيت جرينتش.

جدول ترتيب الدوري العراقي بعد نتائج مباريات اليوم في الجولة 37

1- القوة الجوية 80 نقطة (لعب 37 مباراة) – البطل

2- الزوراء 72 نقطة (لعب 37 مباراة)

3- النجف 71 نقطة (لعب 37 مباراة)

4- الشرطة 68 نقطة (لعب 36 مباراة)

5- نقط الوسط 62 نقطة (لعب 37 مباراة)

6- النفط 49 نقطة (لعب 36 مباراة)

7- أمانة بغداد 49 نقطة (لعب 37 مباراة)

8- الميناء 48 نقطة (لعب 37 مباراة)

9- زاخو 46 نقطة (لعب 37 مباراة)

10- الكرخ 44 نقطة (لعب 37 مباراة)

11- نفط البصرة 44 نقطة (لعب 36 مباراة)

12- أربيل 44 نقطة (لعب 36 مباراة)

13- القاسم 41 نقطة (لعب 37 مباراة)

14- الكهرباء 40 نقطة (لعب 36 مباراة)

15- نفط ميسان 40 نقطة (لعب 37 مباراة)

16- الديوانية 38 نقطة (لعب 37 مباراة)

17- الطلبة 36 نقطة (لعب 37 مباراة)

18- الصناعات الكهربائية 36 نقطة (لعب 37 مباراة)

19- الحدود 31 نقطة (لعب 36 مباراة)

20- السماوة 26 نقطة (لعب 37 مباراة)