البطولة المغربية إنوي | الرجاء يعود إلى سكة الانتصارات من بوابة المغرب التطواني

عاد نادي الرجاء إلى سكة الانتصارات في البطولة المغربية إنوي من بوابة المغرب التطواني بعد فوزه عليه بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت اليوم الاربعاء 14-7-2021، على المركب الرياضي محمد الخامس، ضمن الجولة 27.

وبهذا الانتصار، قلص الرجاء الفارق بينه وبين المتصدر الوداد إلى 8 نقاط بشكل مؤقت، كما عاد إلى سكة الانتصارات بعد 3 جولات، حيث خسر في مباراتين، وتعادل مرة واحدة.

ودخل نادي الرجاء مواجهة المغرب التطواني بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه على حساب شبيبة القبائل الجزائري منذ أيام قليلة.

وانطلقت صافرة بداية مباراة الرجاء والمغرب التطواني، في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت المغرب، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت عمان.

وبدأ نادي الرجاء المباراة بالتشكيلة التالية: أنس الزنيتي – عبد الإله مدكور – محمد سوبول – مروان هدهودي – سومايلا – عمر العرجون – زكرياء الوردي – عبد الإله الحافيظي – محمود بنحليب – بين مالانجو – سفيان رحيمي.

بينما جاءت تشكيلة المغرب التطواني كالآتي: يحيى الفيلالي – عادل منالي – سفيان أزتابط – حمزة موساوي – أيوب الورديغي – الهواري – هشام خلوة – شيلوندا – أنس لمرابط – ليما مولاي – رشدي عبد الوهاب.

وافتتح الرجاء سجله التهديفي بشكل مبكر للغاية، عبر المهاجم بين مالانجو التسجيل وبالتحديد في الدقيقة الثانية من ضربة جزاء تحصل عليها سفيان رحيمي.

وتعادل أيوب الورديغي لفريق المغرب التطواني عند الدقيقة (25) لكن حكم المباراة قرر إلغاءه بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب لمسة يد على لاعب الروخي بلانكوس.

وفي الشوط الثاني، أدرك المغرب التطواني هدف التعادل عن طريق “أنس لمرابط” في الدقيقة (48)، من متابعة لتسديدة زميله المرتدة من القائم.

ولم يتأخر رد الرجاء كثيرًا، حيث نجح عبد الله فرح في تسجيل هدف التقدم الثاني في الدقيقة (55)، بعد تمريرة رائعة من سفيان رحيمي قابلها فرح بتسديدة على الطائر استقرت في شباك الفيلالي.

وفي الدقيقة (66)، أحرز عبد الإله الحافيظي الهدف الثالث لنادي الرجاء بعد تبادله الكرة مع سفيان رحيمي قبل أن يطلق تسديدة قوية سكنت الشباك التطوانية.

وفرض سفيان رحيمي نفسه نجمًا للمباراة بتسجيله الهدف الرابع لنادي الرجاء في الدقيقة (70)، من متابعة لتسديدة زريدة المرتدة من يد الحارس يحيى الفيلالي.

وبهذه النتيجة، رفع الرجاء رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المغربي، في المقابل ظل المغرب التطواني في المركز العاشر بعدما تجمد رصيده عند 32 نقطة.

شاهد فيديو اهداف الرجاء والمغرب التطواني في البطولة المغربية إنوي