شكرا لقرائتكم خبر عن ابتسامة تفاؤل وجدية على وجوه لاعبى الأهلى قبل أول مران استعدادا لكايزر تشيفز.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر لاعبو النادى الأهلى، فندق الإقامة قبل قليل، لخوض التدريب الأول فى المغرب استعدادًا للنهائى الإفريقى، أمام نظيره كايزر تشيفز الجنوب إفريقيا، مساء السبت القادم، ونشر الحساب الرسمى للنادى صور مغادرة اللاعبين للفندق وقد ارتسمت على وجوههم تعبيرات الجدية والتركيز وأيضا ابتسامة التفاؤل الفوز بالبطولة للمرة الثانية على التوالى والعاشرة فى تاريخ القلعة الحمراء.





يلتقى النادى الأهلى فى التاسعة مساء السبت المقبل، مع فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، فى إطار المباراة النهائية فى بطولة دورى أبطال أفريقيا المقرر إقامتها فى ملعب مركب محمد الخامس فى الدار البيضاء بالمغرب.





ويأمل الأهلى فى مواصلة حصد البطولات بالتتويج باللقب العاشر فى تاريخه أمام كايزر تشيفز والعودة مجددا لكأس العالم للأندية للموسم الثانى على التوالى بعدما حقق اللقب الموسم الماضى على حساب الزمالك بهدفين مقابل هدف.





ويطمح الثلاثى وليد سليمان ورامى ربيعة وسعد سمير فى تحقيق اللقب الرابع من بطولة دورى أبطال أفريقيا أمام كايزر تشيفز بعدما نجح الثلاثى فى التتويج بها 3 مرات من قبل.





وحصد الثلاثى بطولة أفريقيا مع الأهلى سابقا فى أعوام 2012 و2013 و2020، تحت قيادة كل من حسام البدرى فى 2012 أمام الترجى التونسى، ومحمد يوسف أمام أورلاند الجنوب أفريقى فى 2013، وأخيرا تحت قيادة موسيمانى أمام الزمالك 2020.