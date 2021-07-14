شكرا لقرائتكم خبر عن أصغر لاعبة مصرية تشارك فى الأولمبياد.. هنا جودة تتسلم بطاقة المشاركة فى طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلمت هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة بطاقة المشاركة في أولمبياد طوكيو الذى يقام فى الفترة من 23 يوليو الجارى حتى 8 أغسطس المقبل، وتعد هنا جودة أصغر لاعبة مصرية تشارك فى تاريخ الأولمبياد حيث تبلغ من العمر 13 عاما.

ولكن يبقى مشاركة هنا جودة فى المنافسات الرسمية ليس مؤكدا ، كونها مقيدة فى القائمة لاعبة احتياطية ، مع العلم أن رانيا علوانى هى صاحبة الرقم القياسى كأصغر لاعبة مصرية شاركت فى الاولمبياد (14 سنة و 286 يوم) فـي نسخة برشلونة 1992 ، وحال مشاركة هنا جودة ستحطم هذا الرقم.

ونجحت هنا جودة لاعبة الاهلى ومنتخب تنس الطاولة ، فى تحقيق المركز الأول والميدالية الذهبية فى منافسات بطولة سلوفينيا الدولية للناشئين ، الاسبوع الماضى، لتكمل اللاعبة سلسلة نجاحاتها والبطولات التى تتوج بها . ودخلت اللاعبة فى معسكر دولى يقام للناشئين بسلوفينيا قبل انطلاق البطولة بأسبوع .

واختار الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة معتز عاشور قائمة اللاعبين المقرر مشاركتهم فى منافسات دورة الألعاب الأولمبية التى تقام بطوكيو.

على مستوى السيدات تم اختيار الثلاثي دينا مشرف، ويسرا حلمي بالاضافة إلى فرح عبد العزيز، وعلى مستوى الرجال تم اختيار الرباعى احمد صالح، ومحمد البيلى، بالاضافة إلى الشقيقان عمر عصر وخالد عصر.

وحجز تنس الطاولة عدة مقاعد فى أولمبياد طوكيو، حيث تأهل منتخب السيدات لتنس الطاولة فى منافسات الفرق للسيدات بعد فوزه بذهبية دورة الألعاب الأفريقية، ومنتخب الرجال لتنس الطاولة فى منافسات الفرق للرجال بعد فوزه بذهبية دورة الألعاب الأفريقية

ونشرت اللاعبة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "خليك ورا حلمك خطوة بخطوة.. عام ٢٠١٥ اول بطولة دولية اشارك فيها في السويد ???????? واول صورة اتصورها.. بعد ما رجعت ماما عملت صورتي وعليها علامة الاولمبياد وحطتها قدامي من يومها ...عشان افتكر حلمي دايما".

أضافت: "عام ٢٠٢١ النهاردة استلمت بطاقة المشاركة في اولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ ...فرحة كبيرة قوي ...اصغر لاعبة مصرية مشاركة في بعثة مصر للاولمبياد من بدايتها حتي الآن.. اول خطوة في طريق طويل محتاج تمرين وتعب واصرار وعزيمه لسنين لتحقيق حلمي باذن الله..ميدالية اوليمبية لمصر في تنس الطاولة، الطريق صعب جدا وطويل جدا وفيه مطبات كتير ...ان شاء الله اكون قد المسؤلية واحقق الحلم ان شاء الله.. دعواتكم الجميلة ودعمكم اكبر تشجيع ليا".



