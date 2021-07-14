شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام للقاضية × الأهلي: هذا موقفي من تشجيع الأحمر فى نهائي افريقيا - فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حازم إمام نجم الزمالك والكرة المصرية السابق موقفه من تشجيع الأهلي في نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب افريقي، وقال حازم إمام في تصريحات لبرنامج القاضية × الأهلي المذاع على تليفزيون الخليج 365 مع الزميل محمد عراقي :"الأهلي له جمهوره فهو أولى بتشجيع الفريق الأحمر ولكن فوز الأهلي بالطبع يسعدني كمواطن مصري، ولكني اتمنى في الوقت ذاته فوز الزمالك ببطولة الدوري العام لكى يسعد الجمهور الأبيض"

ويعد الأمبراطور حازم أمام واحد من أهم لاعبي الكرة المصرية على مر العصور وساهم مع الزمالك ومنتخبنا الوطني في تحقيق العديد من البطولات والأنجازات كما كان له مسيرة احترافية مميزة، قبل أن يتألق في العمل الإعلامي والإداري بعد اعتزاله الساحرة المستديرة.

القاضية × الأهلى برنامج خاص بأخبار النادى الأهلى، يكشف كواليس القلعة الحمراء ويناقش أهم القضايا، ويذاع عبر تليفزيون الخليج 365 يومى السبت والأربعاء من كل أسبوع.