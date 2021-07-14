شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يؤدى مرانه الأخير على ستاد القاهرة قبل السفر غدًا إلى طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدي المنتخب الأولمبي بقيادة شوقى غريب، مرانه اليوم علي الملعب الفرعي لاستاد القاهرة، أطمأن خلاله الجهاز الفني علي جاهزية جميع اللاعبين قبل السفر إلى طوكيو، ويعد هذا المران هو الأخير للمنتخب باستاد القاهرة.

ويؤدي غدًا مران صباحي قبل أن يتوجه إلي مطار القاهرة في الواحده ظهرا متوجهًا الي طوكيو للمشاركه في نهائيات كرة القدم حيث يقع في المجموعه الثالثه بجانب منتخبات اسبانيا والارجنتين واستراليا.

ويفتتح منتخب مصر الأولمبى مشواره فى الأولمبياد بمواجهة إسبانيا يوم 22 يوليو الجارى، ثم الأرجنتين يوم 25 ثم أستراليا يوم 28 يوليو.

فى السياق ذاته قرر شوقى غريب اعتماد مبدأ الأقدمية فى اختيار "كابتن" المنتخب فى أولمبياد طوكيو، ووفقا لمبدأ الأقدمية جاء ترتيب "كباتن" المنتخب على النحو التالى: أحمد حجازى يليه رمضان صبحي ثم محمد الشناوي ثم محمود الونش ثم صلاح محسن ثم طاهر محمد طاهر.

وتلقى اتحاد الكرة المصرى والمنتخب الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، خطاباً من اللجنة الأولمبية الدولية يخطرهم فيه برفع اسم مصر من بين البعثات التى ستخضع للحجر الصحى فى طوكيو لمدة 3 أيام قبل انطلاق أولمبياد طوكيو. وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن منتخب مصر الأولمبى لن يخضع للحجر الصحى فى طوكيو لمدة 3 أيام، كما كان مقررا، حيث وضعت اللجنة المنظمة اسم مصر من بين الدول الآمنة التى تم فيها السيطرة على الإصابات بفيروس كورونا. وقرر الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، اصطحاب 18 لاعباً إلى طوكيو، على أن ينضم للبعثة المصرية هناك 4 لاعبين من النادى الأهلى عقب خوض نهائى دورى أبطال أفريقيا يوم 17 يوليو الجارى أمام كايزرتشيفز فى المغرب.



المنتخب الاولمبى



امام عاشور