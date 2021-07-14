الأهلي يتمسك ببقاء سعد سمير ويرفض رحيله

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتمسك ببقاء سعد سمير ويرفض رحيله والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر داخل النادي الأهلي على التمسك بسعد سمير لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ورفض كل ما يتردد عن رحيله عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري، مشددا على أن اللاعب من العناصر المهمة في الفريق وله أدوار مؤثرة طوال الفترة الماضية.
وشدد المصدر على أن الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، يرفض فكرة رحيل سعد سمير، وأوصى برفض أي عروض له في هذه الفترة، مشيرا إلى أنه يعتبر سعد أحد قادة الفريق مع الحارس محمد الشناوي وزميله وليد سليمان.
وأشار إلى أن سعد سمير له دور كبير مع اللاعبين داخل الفريق، ويخصص له بيتسو موسيماني أدوارا هامة مع زملائه اللاعبين، خاصة من الصغار أو قليلي الخبرة، مؤكدا على أن النادي يجهز له منصبا إداريا، في نفس العام الذي يقرر فيه تعليق الحذاء.
وأثنى المدير الفني على أداء سعد سمير في أكثر من مناسبة، معربا عن كامل ثقته فيه، وأنه يؤدي المطلوب منه ويظهر بمستوى طيب عندما يشارك، وينفذ تعليماته الفنية، ومحبوب من كافة زملائه داخل الفريق.
وأكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي في وقت سابق، أن سعد الدين سمير يمكنه أن يكون مدير كرة ناجح في النادي الأهلي، مشددا على تمتعه بشخصية قوية، بعيدا عن روح الدعابة التي كان يظهر بها في وقت سابق، مشيرا إلى أن سعد لا يعرف الهزار وقت العمل، وهو من أخلص اللاعبين داخل النادي.
ويستعد النادي الأهلي لمواجهة كايزرتشيفز الجنوب أفريقي، مساء السبت المقبل، ملعب مركب محمد الخامس بالمغرب، في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي يسعى المارد الأحمر إلى التتويج بها، لتكون اللعب العاشر في تاريخه الحافل.