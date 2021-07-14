شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتمسك ببقاء سعد سمير ويرفض رحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر داخل النادي الأهلي على التمسك بسعد سمير لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ورفض كل ما يتردد عن رحيله عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري، مشددا على أن اللاعب من العناصر المهمة في الفريق وله أدوار مؤثرة طوال الفترة الماضية.

وشدد المصدر على أن الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، يرفض فكرة رحيل سعد سمير، وأوصى برفض أي عروض له في هذه الفترة، مشيرا إلى أنه يعتبر سعد أحد قادة الفريق مع الحارس محمد الشناوي وزميله وليد سليمان.

وأشار إلى أن سعد سمير له دور كبير مع اللاعبين داخل الفريق، ويخصص له بيتسو موسيماني أدوارا هامة مع زملائه اللاعبين، خاصة من الصغار أو قليلي الخبرة، مؤكدا على أن النادي يجهز له منصبا إداريا، في نفس العام الذي يقرر فيه تعليق الحذاء.

وأثنى المدير الفني على أداء سعد سمير في أكثر من مناسبة، معربا عن كامل ثقته فيه، وأنه يؤدي المطلوب منه ويظهر بمستوى طيب عندما يشارك، وينفذ تعليماته الفنية، ومحبوب من كافة زملائه داخل الفريق.

وأكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي في وقت سابق، أن سعد الدين سمير يمكنه أن يكون مدير كرة ناجح في النادي الأهلي، مشددا على تمتعه بشخصية قوية، بعيدا عن روح الدعابة التي كان يظهر بها في وقت سابق، مشيرا إلى أن سعد لا يعرف الهزار وقت العمل، وهو من أخلص اللاعبين داخل النادي.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة كايزرتشيفز الجنوب أفريقي، مساء السبت المقبل، ملعب مركب محمد الخامس بالمغرب، في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي يسعى المارد الأحمر إلى التتويج بها، لتكون اللعب العاشر في تاريخه الحافل.