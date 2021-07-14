شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يتعادل مع طلائع الجيش 1/1 وديا استعدادًا للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق وادي دجلة بقيادة عبد الباقي جمال، وديا مع نظيره طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى، بهدف لكل فريق، وذلك استعدادا لاستئناف الدوري العام، والذى يستهله دجلة بمواجهة قوية أمام الأهلى في الثاني من أغسطس المقبل.

وطالب عبد الباقى جمال المدير الفني لفريق وادي دجلة، من الجهاز الإدارى للفريق بقيادة أيمن كوارشى تجهيز 4 مباريات ودية لخوضها في الفترة الطويلة التي تسبق مواجهة الأهلى مطلع الشهر المقبل، في اللقاء المؤجل بين الفريقين، والذي يتطلع فيه دجلة لاستعادة التوازن والابتعاد عن منطقة الخطر.

ويعيش فريق وادي دجلة وضعا صعبا يشغل المتابعين للكرة المصرية، بعدما بات الفريق قريبا من الهبوط هذا الموسم محتلا المركز قبل الأخير برصيد 23 نقطة فقط من 27 مباراة خاضها الغزلان حتى الآن في الدورى الممتاز.

أصدر الجهاز الفني لفريق وادي دجلة توصياته لمجلس الإدارة بمنع التعامل مع وكلاء اللاعبين من الآن ولنهاية الموسم الجاري، لمنح الفريق فرصة التركيز في المباريات السبعة المتبقية في المسابقة والتي تحسم موقف دجلة من البقاء أو الهبوط هذا الموسم.

وجاء القرار بداية من محمد عبد المنصف مدير الكرة بالفريق، بعدما لاحظ انشغال بعض لاعبي الفريق بالعروض الخارجية رغم تأزم موقف دجلة في الدوري وحاجة الفريق للفوز في 5 من المباريات السبعة المتبقية هذا الموسم لضمان البقاء.

واقتنع الجهاز الفني بجدوى قرار منع التعامل مع وكلاء اللاعبين لعدم تشتيت تركيز اللاعبين في الفترة المقبلة، وأوضح الجهاز الفني تقديره للدور الذى يلعبه هؤلاء الوكلاء في تسويق المواهب وهو ما يرحب به دجلة، لكن ليس في هذا التوقيت الصعب.