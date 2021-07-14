الامارات | "اللاعب المغني" يطارد صحافي مصري في الملعب ويهدده بالقتل لسبب غريب!

شكرا لقرائتكم خبر عن "اللاعب المغني" يطارد صحافي مصري في الملعب ويهدده بالقتل لسبب غريب! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتدى الغاني فرانسيس أفيري لاعب فريق غزل المحلة المصري على صحافي أثناء حصة تدريبية للفريق، إذ خرج اللاعب عن طوره لدى رؤية الصحافي وركض مسرعاً ثم قفز على سياج الملعب قبل أن يهدده بالقتل!.

وأفاد رئيس نادي غزل المحلة علي العباسي في تصريحات نقلتها صحيفة "الوطن" المصرية بأن الواقعة حدثت السبت الماضي وأن النادي فتح تحقيقا فوريا مع اللاعب لمعرفة كواليس الأزمة وأسباب ما فعله. وبعد استجوابه أكد أن ذلك الصحافي يحاول إبعاده عن النادي من خلال نشر أخبار سلبية ضده، وآخرها أنه ليس لاعبا لكرة القدم وأنما هو مطرب في غانا، الأمر الذي أثار غضب فرانسيس أفيري.

وأوضح العباسي بأن النادي حقق في الأمر وقرر الاستغناء عن اللاعب اعتباراً من نهاية الموسم الحالي، ولكنه في الوقت نفسه نفى ما تردد من خلال الصحافي بأن يكون فرانسيس مطربا، مشدداً أنه لاعب كرة قدم محترف.

ولم يخفِ رئيس نادي المحلة ما دار بينه وبين اللاعب فرانسيس مؤكداً له أن ظهوره في فيديوهات وهو يغني عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد يتسبب له في مشكلات كثيرة لاسيما إذا لم ينجح مع الفريق.

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