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وتطرق الاجتماع لاستعدادات الأندية للموسم المقبل، وإلى استراتيجية دعم الأندية والكفاءة المالية، وتطوير مبادرة الحوكمة، المتضمنة عددا من التحديثات التي تم إجراؤها، لتصبح الأندية أكثر استدامة إداريا وماليا، إلى جانب التأكيد على أهمية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالأندية الرياضية، والتعامل معها بمنظور أوسع وأشمل، مع استحداث سياسة ملكية فكرية لكل ناد، بالإضافة إلى مواصلة الاهتمام بالألعاب المختلفة وتطويرها، للوصول إلى بيئة رياضية مميزة تسهم في نمو القطاع الرياضي، تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وفي ختام اللقاء، استمع وزير الرياضة إلى عدد من الملاحظات والاستفسارات من رؤساء الأندية.
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