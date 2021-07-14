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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقد وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي أمس، بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي أمس، اجتماعا مع رؤساء أندية دوري دوري المحترفين، بحضور مساعد وزير الرياضة عبدالإله الدلاك، ومسؤولي الوزارة، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، ورئيس مجلس إدارة رابطة دوري المحترفين عبدالعزيز العفالق.

وتطرق الاجتماع لاستعدادات الأندية للموسم المقبل، وإلى استراتيجية دعم الأندية والكفاءة المالية، وتطوير مبادرة الحوكمة، المتضمنة عددا من التحديثات التي تم إجراؤها، لتصبح الأندية أكثر استدامة إداريا وماليا، إلى جانب التأكيد على أهمية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالأندية الرياضية، والتعامل معها بمنظور أوسع وأشمل، مع استحداث سياسة ملكية فكرية لكل ناد، بالإضافة إلى مواصلة الاهتمام بالألعاب المختلفة وتطويرها، للوصول إلى بيئة رياضية مميزة تسهم في نمو القطاع الرياضي، تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وفي ختام اللقاء، استمع وزير الرياضة إلى عدد من الملاحظات والاستفسارات من رؤساء الأندية.