فتح باب المطالبة بحكام أجانب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خلص الاجتماع الدوري رقم 11 لمجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، والذي عقد في مقر الاتحاد بالرياض برئاسة ياسر المسحل، إلى عدد من القرارات المهمة، من بينها إزالة السقف المسموح به للأندية المشاركة في كأس خادم الحرمين الشريفين، ودوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بطلب طواقم تحكيم أجنبية، حيث بات الباب مفتوحا بعد أن كان مسموحا بعدد معين خلال الموسم، وذلك بعد ثناء المجلس على المستويات المميزة للحكام السعوديين في المنافسات القارية وثقة الاتحاد الآسيوي للعبة بالأطقم السعودية والتي عادت بثبات للتمثيل الخارجي من خلال التدريب المستمر وخطط العمل التي وضعتها لجنة الحكام. أبرز القرارات





اعتماد مشاركة المنتخب الأول في بطولة كأس العرب FIFA 2021 في قطر بالصف الأول



السماح لأندية كأس الملك ودوري المحترفين، بطلب طواقم تحكيم أجنبية للموسم المقبل دون تحديد سقف لكل ناد



استمرار العمل من أجل دعم الحكم المحلي وتهيئة الظروف كافة التي من شأنها الإسهام في تطويره ورفع مستواه الفني



تكليف لجنة المسابقات بمراجعة ورفع قيمة جوائز بطولات دوري الدرجة الثانية والثالثة والرابعة وبطولات الفئات السنية



إقامة بطولة تنشيطية للبراعم تحت 13 عاما، تشمل الأكاديميات ومراكز التدريب الإقليمية والأندية الراغبة بالمشاركة تقام بنظام المناطق خلال النصف الثاني من موسم 2021-2022





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