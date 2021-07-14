تغيير صيغة أداء القسم الأولمبي

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وكان من المعتاد أن يؤدي القسم 3 أشخاص، لكن تقرر زيادة العدد إلى 6 أشخاص منهم اثنان يمثلان الرياضيين واثتان يمثلان لجان التحكيم واثنان يمثلان المدربين والإداريين.
وذكرت اللجنة الأولمبية «التوازن بين الجنسين بين المؤدين للقسم الأولمبي هو واحد من عدد كبير من القرارات والالتزامات لدى اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة المنظمة للأولمبياد لتعزيز مشاركة المرأة في الرياضة على جميع المستويات وفي جميع الهياكل».
وستأتي في بداية القسم عبارات «باسم الرياضيين وباسم جميع الحكام وباسم جميع المدربين والمسؤولين».
كذلك سيتضمن القسم «روح اللعب النظيف، والإدماج والمساواة، والمشاركة بدون منشطات واحتيال وبدون أي تمييز».
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