شكرا لقرائتكم خبر الهلال ينشئ أكاديمية للسيدات ويستقبل نونو ورديف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن نادي الهلال أمس عن استحداث أكاديمية رياضية خاصة بالسيدات دون أن يعلن تفاصيل عن تاريخ انطلاقتها، إلا أنه أكد أن ذلك يأتي في إطار التوسع في إنشاء فروع لأكاديميات النادي بمخلتف مدن المملكة.

كما أبان أنه يسعى لإعادة لعبة كرة اليد تدريجيا من خلال استكشاف مواهب في الفئات السنية، بجانب استحداث لعبة المبارزة ضمن الألعاب المختلفة بالنادي.

من ناحية ثانية سمى مجلس الإدارة برئاسة فهد بن نافل، عضو المجلس سليمان الهتلان نائبا للرئيس، كما قرر ضم رئيس شركة نادي الهلال الاستثمارية سلطان آل الشيخ إلى عضوية مجلس الإدارة.

وعلى صعيد معسكر الفريق بمدينة سالزبورج النمساوية استعدادا للموسم المقبل، فقد انضم المعد الفني البرتغالي نونو فيليب إلى الطاقم الفني للفريق وباشر عمله بدءا من تدريبات أمس الصباحية والمسائية، التي سعى خلالها المدير الفني ليوناردو جارديم لتطبيق تدريبات خاصة بالاستفادة من الكرات العرضية والتسديد على المرمى، كما قسم اللاعبين إلى مجموعات لأداء تدريبات خاصة بالسيطرة على الكرة والتمرير في مساحات ضيقة.

وينتظر جارديم انضمام لاعب فريق درجة الشباب عبدالله رديف للمعسكر اليوم، بعد أن طالب به عقب متابعته له خلال مشاركته مع الأخضر الشاب بكأس العرب تحت 20 عاما في مصر، والتي توج الأخضر بلقبها.