تأخر عملية فوزير يعود للتأشيرة والحجر الصحي

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وكانت إدارة النادي أكدت أن العملية التي جرت بألمانيا تكللت بالنجاح.
وردا على هذه التساؤلات، قال لـ»مكة» مصدر في الرائد، إن تأخير العملية يعود إلى مشاكل في تأشيرة دخول اللاعب إلى ألمانيا، مبينا أن فوزير اضطر للرجوع من المغرب إلى الرياض، ثم قضى فترة الحجر الصحي لحين استخراج التأشيرة وحل مشكلة تجديد جواز سفره.
وأبان المصدر أيضا أن فوزير كان قد طلب من إدارة النادي أن يجري العملية في المغرب خلال فترة إجازته، إلا أن الإدارة رفضت ذلك ونصحته بإجراء العملية لدى طبيب ألماني مشهور سبق وأن أجرى عمليات مماثلة لعدد من اللاعبين.
على صعيد آخر ينضم المحترف الغاني كريستيان أتسو إلى معسكر الفريق في إسبانيا الجمعة المقبل، وذلك بعد أن تأجل المعسكر من الثلاثاء الماضي بسبب مشاكل في بعض التأشيرات قبل أن يتم حلها.
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