شكرا لقرائتكم خبر تأخر عملية فوزير يعود للتأشيرة والحجر الصحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فتح إعلان نادي الرائد أمس الأول إجراء محترفه المغربي محمد فوزير عملية جراحية في عضلات البطن، باب الانتقادات على إدارة النادي والتساؤلات وسط أنصار الفريق عن أسباب تأخر العملية وإجرائها في وقت يستعد فيه الفريق لبدء الموسم الجديد.

وكانت إدارة النادي أكدت أن العملية التي جرت بألمانيا تكللت بالنجاح.

وردا على هذه التساؤلات، قال لـ»مكة» مصدر في الرائد، إن تأخير العملية يعود إلى مشاكل في تأشيرة دخول اللاعب إلى ألمانيا، مبينا أن فوزير اضطر للرجوع من المغرب إلى الرياض، ثم قضى فترة الحجر الصحي لحين استخراج التأشيرة وحل مشكلة تجديد جواز سفره.

وأبان المصدر أيضا أن فوزير كان قد طلب من إدارة النادي أن يجري العملية في المغرب خلال فترة إجازته، إلا أن الإدارة رفضت ذلك ونصحته بإجراء العملية لدى طبيب ألماني مشهور سبق وأن أجرى عمليات مماثلة لعدد من اللاعبين.

على صعيد آخر ينضم المحترف الغاني كريستيان أتسو إلى معسكر الفريق في إسبانيا الجمعة المقبل، وذلك بعد أن تأجل المعسكر من الثلاثاء الماضي بسبب مشاكل في بعض التأشيرات قبل أن يتم حلها.