ميسي يحسم مصيره مع برشلونة ويقدم تنازلاً كبيراً

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت تقارير صحفية بأن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قد حسم وجهته المستقبلية وذلك بعد انتهاء عقده مع نادي برشلونة الإسباني رسمياً.

وذكرت صحف "موندو ديبورتيفو" و"لا بانجوارديا"، بجانب شبكة "إي إس بي إن"، أن ليونيل ميسي ينوي الاستمرار مع ناديه برشلونة، حيث يعتزم توقيع عقد جديد لمدة 5 سنوات.

وأوضحت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن البرغوث الأرجنتيني وافق على خفض 50% من راتبه.

وأكدت الصحيفة أن راتب ميسي لم يكن أبدًا مشكلة طيلة فترة المفاوضات بين اللاعب والنادي، ولكن التعقيدات كانت متعلقة في مسألة الضرائب التي كان الطرفان حريصان على عدم الوقوع في أي خطأ بسببها.

وتابعت: "نستطيع ان نؤكد ميسي وافق على خفض 50% من راتبه، على أن يكون الإعلان الرسمي عن تجديد عقد ميسي 5 سنوات نهاية يوليو ، لأن هنالك بعض الأمور لم تغلق".

وأضافت الصحيفة أن الراتب الجديد لميسي سيساعد على تسجيله كلاعب للبارسا حسب قوانين الدوري الإسباني، وسيكون هناك بعض المكافآت في حال تحقيق إنجازات خلال الموسم.

وأشارت إلى أنه خلال الموسم الثاني، راتب ميسي سيصبح أعلى، لكنه سيحصل على مبلغ أكبر في حال انتهى عقد ميسي عام 2023، مؤكدة أن راتب الأرجنتيني خلال الموسم الأول سيكون 20 مليون يورو فقط.

ومنذ تولى خوان لابورتا رئاسة برشلونة، يحاول تخفيض فاتورة الأجور من أجل الإبقاء على ميسي والالتزام باللوائح المالية الصارمة لرابطة الدوري الإسباني.

وقال خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، الأسبوع الماضي، إن الرابطة لن تتساهل بأي شكل كان مع النادي الكتالوني الذي تبلغ ديونه أكثر من مليار يورو (1.18 مليار دولار)، حسبما ذكرت "رويترز".

يشار إلى أنه بالفعل انتهي بشكل رسمي تعاقد ليونيل ميسي مع النادي الكتالوني في 30 يونيو الماضي، ليصبح الأسطورة الأرجنتينية حرا بلا عقود، بعد مسيرة داخل القلعة الكتالونية دامت 17 عاما، ليصبح من حقه التوقيع لأي ناد "مجانا" في الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن ميسي (34 عاما) حصد لقبه الدولي الأول مع الأرجنتين، في وقت سابق من هذا الأسبوع، بعدما تغلب منتخب بلاده على البرازيل في نهائي كأس كوبا أمريكا بهدف نظيف.