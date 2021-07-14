شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تهزم كينيا بالتصفيات الإفريقية لسيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح المنتخب المصري لكرة السلة سيدات من الفوز فى ثالث مواجهاته بالتصفيات المؤهلة لبطولة الأفرو باسكت 2021 على حساب منتخب كينيا.

وتمكن منتخب الفراعنة تحت قيادة إيهاب الألفي من الفوز بنتيجة 107/106 على فريق كينيا في اللقاء الذي أقيم بينهما على صالة كيجالي رواندا.

وتأخرالمنتخب المصري في شوط المبارة الأول حيث أنهى الربع الأول من اللقاء بنتيجة 11/32 قبل أن ينتهي الربع الثاني والشوط الأول من اللقاء بنتيجة 41/66.

وفي الربع الثالث، تمكن المنتخب المصري من تقليص النتيجة مع نظيره الكيني بنتيجة 84/72 قبل أن تنتهي المباراة في شوطها الأخير بنتيجة 106/107 لصالح المنتخب الوطني.

ومن الجدير بالذكر أن المنتخب المصري سيحصل على راحة مثل باقي المنتخبات يوم الخميس، على أن تقام مواجهات نصف النهائي يوم الجمعة بين الأول والرابع من طرف والثاني والثالث من طرف ثم يتأهل الفائزان في المباراتين إلى المباراة النهائية يوم السبت.