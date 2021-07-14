شكرا لقرائتكم خبر عن ناديان فرنسيان يتابعان أكرم توفيق مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن هناك ناديين فرنسيين انضما للأندية المهتمة بالتعاقد مع أكرم توفيق لاعب وسط الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد المستويات القوية التي ظهر عليها اللاعب مع فريقه أو منتخب مصر الأولمبي وبات لاعبا جوكر يجيد اللعب في أكثر من مركز.

وأكد المصدر أن مسئولي ناديي موناكو وليل الفرنسيين يراقبان أكرم توفيق قبل الدخول في مفاوضات للتعاقد معه سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، باعتباره لاعب مميز وصغير في السن وسيكون إضافة لأي فريق ينضم إليه.

وينضم الناديين الفرنسيين لعدد من الأندية المهتمة بالتعاقد مع أكرم توفيق سواء عروض إيطالية أو تركية، والتي تخطط للتعاقد مع دفندر الأهلي في الميركاتو الصيفي الحالي.

وشدد المصدر على أن الأهلي لا يخطط للتفريط في خدمات أكرم توفيق بنهاية الموسم الحالي وتتمسك باستمراره باعتباره من اللاعبين المهمين في تشكيلة الفريق الأحمر.