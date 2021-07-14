شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام يختار الأفضل للقاضية × الأهلي: شريف ولا مصطفى محمد.. موسيماني ولا كارتيورن؟ - فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حازم إمام نجم الزمالك والكرة المصرية السابق رأيه في الثنائي مصطفي محمد نجم هجوم جالاتا سراي التركي ومحمد شريف هداف الأهلي، مؤكداً أن مستواهما جيد للغاية، وأنهى أزمة رأس الحربة التي عانت منها مصر في السنوات الأخيرة، وبسؤاله في برنامج القاضية × الأهلي المذاع على تليفزيون الخليج 365 مع الزميل محمد عراقي عن الأفضل بينهما، قال الأمبراطور :"من الصعب اختيار الأفضل بينهما فلكل منهما طريقته واسلوبه الخاص الذي يميزه وأتمنى أن يستمر نجاحهما، الأمر الذي سيفيد منتخبنا الوطني بشكل كبير.

وعن الأفضل بين موسيماني المدير الفني للأهلي وكارتيرون المدير الفني للزمالك تابع حازم إمام أن الثنائي يقدما أداء جيد مع القطبين ولكن الحكم عليهما سيكون أفضل في نهاية الموسم، متمنياً أن يفوز الأهلي بافريقيا وأن يفوز الزمالك بالدوري حتى يكون جمهور الناديين سعيد.

ويعد الأمبراطور حازم أمام واحد من أهم لاعبي الكرة المصرية على مر العصور وساهم مع الزمالك ومنتخبنا الوطني في تحقيق العديد من البطولات والأنجازات كما كان له مسيرة احترافية مميزة، قبل أن يتألق في العمل الإعلامي والإداري بعد اعتزاله الساحرة المستديرة.

القاضية × الأهلى برنامج خاص بأخبار النادى الأهلى، يكشف كواليس القلعة الحمراء ويناقش أهم القضايا، ويذاع عبر تليفزيون الخليج 365 يومى السبت والأربعاء من كل أسبوع.