شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدا لليوم السابع.. الزمالك يُعلن موافقة الترسانة على استضافة تدريباته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الموقع الرسمى لنادى الزمالك، موافقة إدارة نادي الترسانة على طلب مسؤولي الزمالك، بنقل تدريبات الفريق الأول بالنادي إلى ستاد حسن الشاذلي بمقر الشواكيش؛ نظرا لوجود إصلاحات بأرضية استاد عبد اللطيف أبو رجيلة، وهو ما سبق ونشره الخليج 365 بتاريخ 10 يوليه.

وتقدم حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي، بالشكر إلى إدارة الترسانة برئاسة النائب طارق سعيد، وأعضاء المجلس، واللواء محمد مصطفى المدير التنفيذي للنادي، على الترحاب وقبولهم طلب الزمالك، ويستأنف الفريق تدريباته بعد غد الجمعة، عقب انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة 11 يوما.

ومن المنتظر أن يخوض الفريق تدريباته أيام 16 و17 و18 و19 يوليو على ملعب الترسانة قبل الحصول على إجازة يوم 20 يوليو، وبعدها ينتظم الفريق في اليوم التالي في معسكر مغلق ببرج العرب في الإسكندرية، لحين موعد مباراة غزل المحلة المقبلة.

واستقر الجهاز الفنى على خوض مواجهتين وديتين فقط بدلاً من 4 وديات، خلال معسكر الإسكندرية الذى سيقام بداية من يوم 21 من الشهر الجارى، وتقرر أن تقام المباراة الودية الأولى يوم 26 من الشهر الجارى، على أن تكون الودية الثانية يوم 29، ولم يتم تحديد أطراف الوديتين مع الزمالك حتى الوقت الحالى، وإن كان الأقرب أن يكونا من أندية الدورى الممتاز، حتى يستعيد الفريق حساسية المواجهات بعد فترة أجازة طويلة.