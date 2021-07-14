شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالمغرب يزور بعثة الأهلى.. وعبد الحفيظ وعدلى يعاينان ملعب التدريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى، أشرف إبراهيم سفير مصر بالمغرب، في مقر إقامة الأهلي في مدينة الدار البيضاء بالمغرب. وحرص السفير المصري بالمغرب على زيارة بعثة الأهلي في مقر إقامتها للترحيب بها.

كانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء مساء أمس، بعد رحلة طيران استغرقت نحو خمس ساعات و15 دقيقة، قبل أن تستقل حافلة لمدة 45 دقيقة من المطار إلى مقر الإقامة.

ويستعد الأهلي لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، في المباراة المقرر إقامتها الساعة التاسعة مساء السبت المقبل على استاد «مركب محمد الخامس» في مدينة كازابلانكا «الدار البيضاء» بالمغرب.

وضمت قائمة الفريق في رحلة المغرب 28 لاعبًا هم: حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير. خط الدفاع: محمود وحيد ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول ومحمد هاني. خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد ومحمد محمود وأكرم توفيق ووليد سليمان وحسين الشحات. خط الهجوم: محمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن، ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.

حرص سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، وسمير عدلي المدير الإداري للفريق، على معاينة ملعب تدريب الفريق الأول لكرة القدم في المغرب، استعدادًا لمواجهة كايزر تشيفز في نهائي إفريقيا. وعاين عبد الحفيظ وعدلي ملعب «كهرماء»، الذي يتدرب عليه الفريق اليوم وغدًا، استعدادًا لمباراة النهائي الإفريقي. ويخوض الأهلي المران في التاسعة من مساء اليوم وغدًا بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت المغرب، وهو نفس موعد مباراة النهائي الإفريقي التي تقام يوم السبت المقبل باستاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب.