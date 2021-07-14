ثلاثى الأهلى يطمحون في اللقب الرابع بدورى الأبطال أمام كايزر تشيفز

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القاهرة - سامية سيد - يلتقى النادى الأهلى في التاسعة مساء السبت المقبل، مع فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في إطار المباراة النهائية في بطولة دورى أبطال أفريقيا المقرر إقامتها في ملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب.

ويأمل الأهلى في مواصلة حصد البطولات بالتتويج باللقب العاشر في تاريخه أمام كايزر تشيفز والعودة مجددا لكأس العالم للأندية للموسم الثانى على التوالي بعدما حقق اللقب الموسم الماضى على حساب الزمالك بهدفين مقابل هدف.

اللقب الرابع

ويطمح الثلاثى وليد سليمان ورامى ربيعة وسعد سمير في تحقيق اللقب الرابع من بطولة دورى أبطال أفريقيا أمام كايزر تشيفز بعدما نجح الثلاثى في التتويج بها 3 مرات من قبل.

وحصد الثلاثى بطولة أفريقيا مع الأهلى سابقا في أعوام 2012 و2013 و2020، تحت قيادة كل من حسام البدرى في 2012 أمام الترجى التونسى، ومحمد يوسف أمام أورلاند الجنوب أفريقي في 2013، وأخيرا تحت قيادة موسيمانى أمام الزمالك 2020.

وقاد موسيمانى الأهلى فى 50 مباراة فاز فى 36 وتعادل فى 10 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 99 هدفا وتلقت شباكه 34 هدفا، ويبحث موسيمانى عن التتويج بدورى الأبطال الأفريقى للمرة الثالثة فى تاريخه، حيث توج موسيمانى ببطولتين لدورى الأبطال واحدة مع صن دوانز فى 2016 والأخرى مع الأهلى 2020، وسيواجه مواطنه كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا فى المباراة النهائية بهذه النسخة .

وحقق موسيماني مع الأهلي 3 بطولات هي دوري أبطال أفريقيا وكأس مصر والسوبر الأفريقي، وقاد النسور الحمر لتحقيق الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية بقطر، وأمامه فرصة كبيرة للتتويج بأكثر من لقب آخر مثل دوري أبطال إفريقيا في نسخته الحالية، والدوري والكأس والسوبر المحلي.