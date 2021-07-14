شكرا لقرائتكم خبر عن القطن الكاميرونى يحدد 300 ألف دولار لبيع لامبرت جيمى أرينا إلى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى القطن الكاميرونى ترحيبه بالاستغناء عن مهاجمه الشاب لامبرت جيمي أرينا، الذى دخل في دائرة اهتمامات النادى الأهلي لتدعيم صفوفه قبل بداية الموسم الجديد.

وقال متحدث باسم النادي لـ"الخليج 365": "لامبرت لازال شابا ونحن لن نمانع في رحيله لكننا سنبحث عن العرض الأكثر مناسبة للاعب ولسياسة النادي في الوقت الحالي."

وأضاف قائلا: "إدارة النادي حددت مبلغ 300 ألف دولار للاستغناء عن جيمي أرينا، وأعتقد أنه مبلغ ليس كبيرًا وذلك لتسهيل عملية بيعه".

وعن اهتمام الأهلي بضمه قال: "لا يوجد أي تواصل رسمي حتى الآن، مع الأهلي، ولكن تلقينا عروضًا أخرى وجاءت بعيدة عن المقابل المادي الذي حددته الإدارة للاستغناء عن لامبرت." وتحدث إيفو تشي وكيل لامبرت مع ”الخليج 365” في وقت سابق عن تفاصيل العروض التى تلقاها اللاعب.

وعن عقد اللاعب مع القطن قال: "يرتبط لامبرت بعقد يمتد حتى صيف 2024، ولا يوجد شرطًا جزائيًا في عقده."

وكانت تقارير كاميرونية قد أشارت إلى أن اللاعب لفت انتباه بيتسو موسيماني مدرب الأهلي بعد أن تألق في بطولة الكونفدرالية هذا الموسم مع القطن، حيث لعب 14 مباراة وسجل 7 أهداف، وصنع 3 آخرين.

ويعد لامبرت جيمي أرينا من أبرز المواهب الصاعدة في الكاميرون، ويمكنه المشاركة في مركز قلب الهجوم أو الجناح الأيمن، ويمتاز بالسرعة الفائقة والقدرة على إنهاء المحاولات الهجومية بشكل جيد وتحويلها إلى أهداف.