شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثة وديات تجهز سموحه لموقعة بيراميدز فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر احمد سامى المدير الفنى للفريق الكروى الاول بنادى سموحة على خوض ثلاث وديات لتجهيز اللاعبين لمباراه بيراميدز فى كاس مصر والمقرر لها 5 أغسطس المقبل على ملعب السويس الحديد.

وسوف يخوض الفريق مباراتين قبل عيد الاضحى المجيد أمام كفر الدوار فى السادسة مساء على ملاعب سموحه السبت المقبل، والمباراه الثانيه امام مياه البحيره على ملاعب النادى السادسه مساء الاخد المقبل.

ويختتم الفريق مبارياته امام الاسماعيلى على ملاعب النادى 27 يوليو الجارى، علما بأن الفريق مكتمل القوة الضاربة ويسعى احمد سامى لعلاج الاخطاء الدفاعيه القاتله التى ظهرت من المدافعين فى مباراه الاهلى و الاسماعيلى الاخيرة.

وشدد سامى على صغوبه لقاء بيراميدز فى الماس خاصه بعد الفوز عليه بالدورى بثلاثيه نظيفة، كما اجتمع محمد فرج عامر رئيس النادى باللاعبين وطالبهم بالفوز بكاس مصر والعودة إلى الأداء الجيد والكرة الجماعية التى اتسم بها اداء سموحه خلال مباريات الدورى.