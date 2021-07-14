شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام للقاضية × الأهلي: فرجاني وبن شرقي وحامد ومصطفي محمد لن يلعبوا للأحمر - فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق حازم امام نجم الزمالك والكرة المصرية السابق عن إمكانية انتقال فرجاني ساسي وبن شرقي وطارق حامد ومصطفى محمد للنادي الأهلي، وقال حازم إمام في تصريحات لبرنامج القاضية × الأهلي المذاع على تليفزيون الخليج 365 مع الزميل محمد عراقي :"من الصعب لعب أياً منهم للأهلي فرجاني وجهته المقبلة خارج مصر، مصطفى محمد مستمر في مسيرته الإحترافية، وبن شرقي وطارق حامد مستمران في الزمالك خلال الفترة المقبلة"

ويعد الأمبراطور حازم أمام واحد من أهم لاعبي الكرة المصرية على مر العصور وساهم مع الزمالك ومنتخبنا الوطني في تحقيق العديد من البطولات والأنجازات كما كان له مسيرة احترافية مميزة، قبل أن يتألق في العمل الإعلامي والإداري بعد اعتزاله الساحرة المستديرة.

القاضية × الأهلى برنامج خاص بأخبار النادى الأهلى، يكشف كواليس القلعة الحمراء ويناقش أهم القضايا، ويذاع عبر تليفزيون الخليج 365 يومى السبت والأربعاء من كل أسبوع.