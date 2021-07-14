شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أيام إجازة عيد الأضحى لمدارس السباحة فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال دكتور وليد سامي رئيس قطاع مدارس السباحة بنادي الزمالك، أن إجازة عيد الأضحى المبارك ستبدأ يوم الجمعة المقبل الموافق 16 يوليو وحتى 23 من الشهر ذاته، وأشار إلى أن الفرق ستستأنف تدريباتها يوم 24 من الشهر الجاري في المواعيد المعلن عنها سابقاً.

فى سياق أخر، يخضع محمود علاء مدافع الزمالك، لاختبار طبى يوم الجمعة المقبل قبل السماح له بالمشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق، والتى ستقام على ملعب الترسانة نظرًا لأعمال الصيانة التى تتم حاليًا فى ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

ومن المقرر أن يحدد الاختبار الطبى موقف محمود علاء من المشاركة فى التدريبات نظرًا لمعاناته من إصابة فى مفصل الركبة من الخلف، وتولى الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق الإشراف على إصابة اللاعب حتى لا تتفاقم، وحدد الدكتور برنامج تأهيل خضع له اللاعب خلال فترة الأجازة التى حصل عليها الفريق لمدة 11 يومًا.

ومن المنتظر أن يعود فريق الزمالك للتدريبات أيام 16 و17 و18 و19 يوليو على ملعب الترسانة قبل الحصول على إجازة يوم 20 يوليو، وبعدها ينتظم الفريق في اليوم التالي في معسكر مغلق ببرج العرب في الإسكندرية، لحين موعد مباراة غزل المحلة المقبلة، والمقرر لها 3 أغسطس المقبل ضمن مباريات الجولة الـ28 بالدورى.

واستقر الجهاز الفنى على خوض مواجهتين وديتين فقط بدلاً من 4 وديات، خلال معسكر الإعداد الذى سيقام بداية من يوم 21 من الشهر الجارى، وتقرر أن تقام المباراة الودية الأولى يوم 26 من الشهر الجارى، على أن تكون الودية الثانية يوم 29، ولم يتم تحديد أطراف الوديتين مع الزمالك حتى الوقت الحالى، وإن كان الأقرب أن يكونا من أندية الدورى الممتاز، حتى يستعيد الفريق حساسية المواجهات بعد فترة أجازة طويلة.