شكرا لقرائتكم خبر عن وادي دجلة يمنع التعامل مع وكلاء اللاعبين لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز الفني لفريق وادي دجلة توصياته لمجلس الإدارة بمنع التعامل مع وكلاء اللاعبين من الآن ولنهاية الموسم الجاري، لمنح الفريق فرصة التركيز في المباريات السبعة المتبقية في المسابقة والتي تحسم موقف دجلة من البقاء أو الهبوط هذا الموسم.

وجاء القرار بداية من محمد عبد المنصف مدير الكرة بالفريق، بعدما لاحظ انشغال بعض لاعبي الفريق بالعروض الخارجية رغم تأزم موقف دجلة في الدوري وحاجة الفريق للفوز في 5 من المباريات السبعة المتبقية هذا الموسم لضمان البقاء.

واقتنع الجهاز الفني بجدوى قرار منع التعامل مع وكلاء اللاعبين لعدم تشتيت تركيز اللاعبين في الفترة المقبلة، وأوضح الجهاز الفني تقديره للدور الذى يلعبه هؤلاء الوكلاء في تسويق المواهب وهو ما يرحب به دجلة، لكن ليس في هذا التوقيت الصعب.

ويعيش فريق وادي دجلة حالة من النشوة والتحفز قبل مواجهة الفرق الكبرى في الدوري، ويبرهن على ذلك نتائج الغزلان أمام الفرق الكبيرة هذا الموسم، رغم إهدار العديد من النقط أمام فرق الوسط والقاع.

ويلاقي دجلة أولا الأهلى ثم الاتحاد السكندري ثم الزمالك على الترتيب في النصف الأول من شهر أغسطس المقبل، والفرق الثلاثة تقبع في المربع الذهبي ما يؤكد تطور مستواها الفني وقدرتها على المنافسة.

ويشعر اللاعبون في دجلة ومعظمهم من الشباب أن مثل هذه المباريات تكون شهادة ميلاد النجومية، بدليل أن الفريق رغم وضعيته السيئة هذا الموسم، إلا أنه أفضل الفرق التي حققت نتائج إيجابية أمام الأندية الكبرى هذا الموسم.