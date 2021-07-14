شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. فوده وعلى محمد يوقعان على "تجديد" تعاقدهما مع "سلة" زعيم الثغر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى في تجديد تعاقد لاعب الفريق الأول لكرة السلة مصطفى عصام والذي يُجيد اللعب بمركز صانع الألعاب.

وجاء تجديد التعاقد مع اللاعب حرصاً من مجلس إدارة النادى على تواجد و استمرار العناصر المتميزة بالفريق وذلك بعقد يمتد لموسمين، وظهر "فوده" بمستوى أكثر من رائع منذ عودته لبيته بعد رحله أحترافه بقطر.

ووقع "فوده" على تجديد تعاقده مع زعيم الثغر عقب الجلسة التي عُقدت مع اللاعب بحضور الأستاذ محمد مصيلحى رئيس النادى و الأستاذ حازم الرجال أمين الصندوق و الأستاذ أحمد عبد المجيد عضو مجلس الإدارة و الكابتن القدير أحمد مرعى المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة وتم الاتفاق فيها على كافة تفاصيل تمديد التعاقد و الذي ينتهى بنهاية الموسم الرياضي 2022-2023 .

ومن جانبه أشار اللاعب إلى أنه أحد أبناء هذا النادي العريق و أعرب عن سعادته بتجديد تعاقده مع سلة زعيم الثغر ، و أكد أنه سيبذل كل الجهد هو و زملائه نجوم الفريق لتحقيق المزيد من البطولات .

كما نجح مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري في تجديد تعاقد لاعب الفريق الأول لكرة السلة على محمد والذي يُجيد اللعب بمركز الارتكاز 4 و 5 وذلك حرصاً من مجلس إدارة النادى على تواجد و أستمرار العناصر المتميزه بالفريق بعقد يمتد لموسمين. ووقع على محمد على تجديد تعاقده مع زعيم الثغر عقب الجلسة التي عُقدت مع اللاعب بحضور محمد مصيلحى رئيس النادى و حازم الرجال أمين الصندوق و أحمد عبد المجيد عضو مجلس الإدارة وتم الاتفاق فيها على كافة تفاصيل تمديد التعاقد و الذي ينتهى بنهاية الموسم الرياضي 2022-2023 .

ويحرص مجلس إدارة النادي على تمديد التعاقد مع جميع العناصر الأساسية و نجوم الفريق بناء علي رغبة الكابتن أحمد مرعى المدير الفني لتوفير أكبر قدر من الاستقرار الفنى خلال المرحلة المقبلة .