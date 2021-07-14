شكرا لقرائتكم خبر عن القاضية × الأهلي : حسام غالي ممنوع من خوض انتخابات النادى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الزميل محمد عراقي في برنامج القاضية × الأهلي المذاع على تليفزيون الخليج 365، أن حسام غالي نجم الأهلي ومنتخبنا الوطني السابق وعضو مجلس النواب ممنوع بحكم لائحة النادي من خوض انتخابات القلعة الحمراء المقبلة، وتابع الزميل في تصريحات لبرنامج القاضية × الأهلي :"لائحة النادي تمنع أي مسئول في احدى الشركات التابعة للنادي من خوض الانتخابات، كما تمنع اللائحة أى عضو في مجلس الإدارة من العمل في أى شركة من الشركات التابعة للنادي"

وأضاف محمد عراقي أن حسام غالي كان قد عقد النية منذ فترة على خوض انتخابات الأهلي لما يملكه من شعبية كبيرة، في الوقت الذي تحدثت مجموعة كبيرة من اعضاء النادي عن رغبتها في خوضه الانتخابات، إلا أن تولي حسام غالي مؤخراً منصباً في شركة الكرة بالنادي يمنعه من خوض انتخابات الأهلي المقبلة المقرر اقامتها نهاية العام الجاري.

القاضية × الأهلى برنامج خاص بأخبار النادى الأهلى، يكشف كواليس القلعة الحمراء ويناقش أهم القضايا، ويذاع عبر تليفزيون الخليج 365 يومى السبت والأربعاء من كل أسبوع.