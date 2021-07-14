الترسانة يوافق على استضافة تدريبات الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:
أعلن نادي الزمالك، حصوله على موفقة إدارة نادي الترسانة على طلبه بنقل تدريباته إلى ملعب حسن الشاذلي بمقر الشواكيش؛ نظرا لوجود إصلاحات بأرضية استاد عبد اللطيف أبو رجيلة.
وتقدم حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، بحسب بيان رسمي صادر عنه ناديه، اليوم الأربعاء، بالشكر إلى إدارة الترسانة برئاسة طارق سعيد، وأعضاء المجلس، محمد مصطفى المدير التنفيذي للنادي، على الترحاب وقبولهم طلب الزمالك.
ويستأنف فريق الزمالك تدريباته بعد يوم غد الجمعة، عقب انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة 11 يومًا.
ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره غزل المحلة، يوم 3 أغسطس المقبل ضمن منافسات الدوري.