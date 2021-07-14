الترسانة يوافق على استضافة تدريبات الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

أعلن نادي الزمالك، حصوله على موفقة إدارة نادي الترسانة على طلبه بنقل تدريباته إلى ملعب حسن الشاذلي بمقر الشواكيش؛ نظرا لوجود إصلاحات بأرضية استاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

وتقدم حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، بحسب بيان رسمي صادر عنه ناديه، اليوم الأربعاء، بالشكر إلى إدارة الترسانة برئاسة طارق سعيد، وأعضاء المجلس، محمد مصطفى المدير التنفيذي للنادي، على الترحاب وقبولهم طلب الزمالك.

ويستأنف فريق الزمالك تدريباته بعد يوم غد الجمعة، عقب انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة 11 يومًا.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره غزل المحلة، يوم 3 أغسطس المقبل ضمن منافسات الدوري.