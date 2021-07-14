هل تهدد الأوليمبياد؟.. طوكيو تسجل 1000 إصابة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

كشفت تقارير إعلامية يابانية اليوم الأربعاء أن العاصمة طوكيو سجلت أكثر من ألف إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا المستجد خلال يوم واحد، وذلك قبل أيام من استضافتها لدورة الألعاب الأولمبية.

وسجلت طوكيو اليوم 1149 حالة إصابة جديدة بالعدوى، وهي المرة الأولى التي تتجاوز فيها الحصيلة اليومية بالعاصمة ألف إصابة منذ نحو شهرين.

وجاءت الزيادة في أعداد المصابين رغم فرض حالة الطوارئ في طوكيو للمرة الرابعة اعتبارا من أمس الأول الاثنين.

وعلى مدار الأيام الـ25 الماضية، تزياد عدد المصابين بالعدوى بشكل متواصل.

ومن المقرر أن تفتتح دورة الألعاب الأولمبية في 23 يوليو الجاري، ويخشى الكثير من اليابانيين أن تتسبب الدورة في انتشار العدوى بشكل كبير.

ودائما ما أبدى أغلب اليابايين تأييدا لتأجيل الدورة الأولمبية مجددا أو إلغاءها، علما بأنها تأجلت من العام الماضي إلى العام الجاري بسبب جائحة كورونا.

لكن اليابان واللجنة الأولمبية الدولية تمسكتا بتنفيذ خطة إقامة الدورة الأولمبية في موعدها الجديد هذا العام.

وقال الألماني توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية إن اليابان "ليست بحاجة إلى القلق بشأن السلامة"، لكنه رفض في الوقت نفسه الحديث والتكهن بتأثير جائحة كورونا على الدورة الأولمبية.

وفي إطار جهود التصدي لانتشار العدوى، تقرر حظر حضور المشجعين، سواء المحليين أو الأجانب، لفعاليات الدورة الأولمبية.