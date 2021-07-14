اتحاد الكرة السعودي يسن تشريعات جديدة للاعبات

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 ـ ( د ب أ):

أجرت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم تعديلات على لائحتها الجديدة وذلك باعتماد "أحكام خاصة باللاعبات"، في إشارة لقرب إطلاق دوري سعودي رسمي للسيدات واستحداث فرق نسائية بأندية دوري المحترفين السعودي، وكذلك دوريات الدرجات الأولى والثانية والثالثة والرابعة.

وذكرت صحيفة (الشرق الأوسط) السعودية على موقعها الألكتروني الرسمي، اليوم الأربعاء، أنه بحسب اللائحة الجديدة للجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين المعتمدة الأسبوع الماضي فإن الفصل الخامس عشر خصص وبشكل مستقل لأحكام خاصة باللاعبات، إذ تنص المادة الثامنة والثلاثون على بنود متعددة منها البند الأول الذي يشدد على أنه لا يجوز تعليق سريان العقد على ألا تكون اللاعبة حاملاً أو ألا تحمل خلال مدته أو تعليقه خلال إجازة الأمومة أو حرمانها من الحقوق المتعلقة بالأمومة بشكل عام.

فيما ينص البند الثاني على أنه إذا أنهى النادي عقداً من جانب واحد بسبب حمل اللاعبة أو وجودها في إجازة أمومة أو استفادتها من الحقوق المتعلقة بالأمومة بشكل عام سيعتبر النادي قد أنهى العقد دون سبب مشروع، وفي حال أنهى النادي العقد من جانب واحد خلال إجازة الحمل أو الأمومة يعتبر الإنهاء قد حدث نتيجة حمل اللاعبة ما لم يتم إثبات خلاف ذلك.

أما البند الثالث فيشير إلى أنه إذا تم إنهاء العقد بسبب حمل اللاعبة فيتم أولاً احتساب التعويض المستحق إلى اللاعبة وذلك في حالة لم توقع اللاعبة على أي عقد جديد بعد إنهاء عقدها السابق كقاعدة عامة، ويجب أن يكون التعويض مساويا للقيمة المتبقية من العقد الذي تم إنهاؤه قبل موعده وفي حال توقيع اللاعبة على عقد جديد بحلول وقت القرار يتم خصم قيمة الفترة من العقد الجديد المقابلة للوقت المتبقي من العقد الذي تم إنهاؤه قبل موعده من القيمة المتبقية للعقد الذي تم إنهاؤه قبل موعده.

وفي الفقرة الثالثة يشير إلى أنه في كلتا الحالتين الموصوفتين أعلاه يحق للاعبة الحصول على تعويض إضافي يعادل أجر ستة أشهر من العقد الذي تم إنهاؤه قبل موعده.

ووضعت اللائحة شروطا عند حمل اللاعبة، إذ يحق لها خلال مدة العقد مواصلة تقديم الخدمات الرياضية إلى ناديها بمعنى اللعب والتدريب بعد التأكيد من طبيبها المعالج واختصاصي طبي مستقل يتم اختياره بالإجماع بين اللاعبة وناديها بأنه من الآمن القيام بذلك وعندئذ يلتزم ناديها باحترام القرار وإضفاء الطابع الرسمي على خطة لمشاركتها الرياضية المستمرة بطريقة آمنة مع إعطاء الأولوية لصحتها وصحة الجنين.

وفي الفقرة الثانية تقديم خدمات العمل إلى ناديها بطريقة بديلة إذا رأى الطبيب المعالج أنه من غير الآمن لها مواصلة الخدمات الرياضية أو إذا اختارت عدم ممارسة حقها في مواصلة تقديم الخدمات الرياضية وعندئذ يلتزم ناديها باحترام القرار وإضفاء الطابع الرسمي على خطة لعملها البديل، ويحق للاعبة الحصول على أجرها بالكامل حتى يحين وقت الذي تستخدم فيه إجازة الأمومة.

وبحسب اللائحة يتم تحديد تاريخ بدء إجازة الأمومة بشكل مستقل مع مراعاة الحد الأدنى من الفترات الواردة وتعاقب لجنة الانضباط بالاتحاد أي ناد يضغط على لاعبة أو يجبرها على أخذ إجازة أمومة في وقت محدد.

وبحسب الفقرة الثالثة فإن العودة إلى النشاط الكروي بعد الانتهاء من إجازة الأمومة بعد تأكيد طبيبها المعالج واختصاصي طبي مستقل أنه من الآمن القيام بذلك، وعندئذ يلتزم ناديها باحترام القرار ويعيد دمجها في النشاط الكروي وتقديم الدعم الطبي المستمر الكافي، ويحق للاعبة الحصول على أجرها الكامل بعد عودتها إلى النشاط الكروي.

وبحسب المادة التاسعة والعشرين فإن اللائحة أشارت صراحة إلى فترات التسجيل بأنه لا يجوز تسجيل اللاعبين واللاعبات إلا في إحدى فترتي التسجيل السنويتين، ويجوز للاتحاد تحديد فترات تسجيل مختلفة لمسابقات الذكور والإناث.

وستعامل اللاعبة في الحقوق والواجبات مثل نظيرها اللاعب السعودي لكن يحق للاعبات الحصول على إجازة أمومة خلال مدة العقد مدفوعة بما يعادل ثلثي الراتب المتعاقد عليه عندما ينص النظام المحلي الساري في المملكة أو اتفاقية مفاوضة جماعية سارية على شروط أكثر فائدة يعتد بهذه الشروط الأكثر فائدة.

ولم تحدد اللائحة عدد اللاعبات المحترفات، وهل سيتم القبول بتسجيل لاعبات هاويات وهو ما يبدو أن اللائحة وضعت اللاعب واللاعبة بتصنيف موحد ليسري عليه كما يسري على شقيقته اللاعبة.

ويترقب السعوديون مراحل إطلاق دوري السيدات السعودي لكرة القدم وكذلك إعلان الأندية البالغ عددها نحو 170 نادياً في كافة الدرجات استحداث فرق للفتيات في كافة المراحل علماً بأن نادي النصر هو أول ناد سعودي أعلن عن استحداث فريق للسيدات بحسب تغريدة لرئيسه مسلي آل معمر قبل نحو شهر.