كايزر تشيفز: هدفنا الظهور عالميًا ومواجهة أندية أوروبا وأمريكا اللاتينية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

صرح كايزر موتاونج جونيور المدير الرياضي لنادي كايزر تشيفز، بأن مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، مجرد بداية لما يسعى إليه الفريق، موضحًا أنه يأمل في اختبار فريقه أمام أندية أوروبا أمريكا اللاتينية.

وقال المدير الرياضي لكايزر تشيفز في تصريحاته الصوتية التي حصل عليها "الخليج 365": أعتقد أننا نعيش في الوقت الحالي لحظة تاريخية، فنحن في وقت مهم وتاريخي".

وتابع: "على المستوى الكروي، نحن في مرحلة تطور طريقتنا في اللعب؛ لنكون الأفضل في بلدنا، وفي القارة، ونحن بعد ذلك نحاول أن نختبر مهاراتنا أمام أندية أوروبا وأمريكا الجنوبية والدول الأخرى".

وأضاف: "الفرصة التي نعيشها الآن مميزة للغاية بالنسبة لنا، لكن الأهم من ذلك أنها تمثل مسؤولية كبيرة، والأهم من ذلك أننا نستطيع من خلال كرة القدم أن نجمع جنوب أفريقيا بالكامل على هدفٍ واحدٍ، لذا فهو شرف كبير لنا، وفرصة لكي نتعلم من المنافس الذي يتواجد في المستوى الأول على مدار سنوات عديدة".

وواصل: "الهدف في المستقبل هو أن نستمر في الظهور بهذا المستوى من المنافسات ببطولة دوري الأبطال، ونظهر على المستوى العالمي".

واختتم، قائلًا: "مهما حدث في نتيجة المباراة النهائية، بالتأكيد هي ليست النهاية، لكنها مجرد بداية لما يحمله لنا المستقبل".

ويقام نهائي دوري الأبطال بين الأهلي، وكايزر تشيفز في التاسعة مساءً على ستاد محمد الخامس، في مدينة الدار البيضاء بالمغرب.