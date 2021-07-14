بالصور | رحلة قصيرة داخل طائرة سيرخيو راموس

لفت نجم ريال مدريد السابق ولاعب باريس سان جيرمان الحالي سيرجيو راموس الأنظار، هذه المرة عبر طائرته الخاصة التي أذهلت الجميع، خلال رحلته من مدريد إلى فرنسا برفقة عائلته لإتمام انتقاله إلى فريق العاصمة الفرنسية، في صفقة انتقال مجانية بعد نهاية عقده مع ريال مدريد.

من جانبها، أكدت صحيفة “ذا صن”، أن المدافع الإسباني المخضرم كان قد اشترى الطائرة الخاصة التي انتقل بها من مدريد إلى باريس مقابل 1.7 مليون جنيه إسترليني، منذ عام 2020.

هذا وقد قرر “راموس” منح الطائرة لعائلته بعد انتقاله لباريس سان جيرمان، حتى تتمكن عائلته من زيارته كل أسبوع في رحلة خاصة تستغرق ساعتين من مدريد إلى باريس.

وقالت “بيلار روبيو” زوجة “راموس” عبر تغريدة على “إنستجرام”: “تهانينا لسيرجيو رمواس على هذه المرحلة الجديدة في هذا النادي الرائع. سوف ندعمك كالعادة”.

وأوضحت: “من جهتي، أواجه واحدة من أكثر التحديات تعقيداً، وهي الحفاظ على التزاماتي العائلية في باريس، والمهنية في مدريد. الطائرة ستكون أفضل صديق جديد لي في الفترة القادمة. يجب أن أبتكر بعض الهوايات الجديدة لساعات الطيران”.

وبالمقارنة مع طائرتي نجمي الكرة العالمية، كريستيانو رونالدو، وليونيل ميسي، نجد أن طائرة راموس ليست فاخرة كنظيرتها للاعبي يوفنتوس وبرشلونة، إلا أنها توفر كل احتياجات عائلة راموس للقيام برحلة ممتعة عبر الحدود.

وأضافت الصحيفة البريطانية، أن طائرة الماتدور الإسباني لديها قيود أقل على الأماكن التي يمكن أن تهبط فيها، نظرًا لحجمها، وحتى يُسمح لها بالهبوط في مزارع خاصة، بدلاً من خطوط جوية معينة.

وتابعت: “كما أنها فاخرة من الداخل، ومجهزة بمقاعد جلدية وطاولات من خشب الجوز وسجاد وحمام”.

والجدير بالذكر أن راموس كان قد وقع منذ أيام مع باريس سان جيرمان حتى صيف 2023، وسيحصل على راتب سنوي يبلغ 12 مليون يورو، وذلك بعد فشل مفاوضات تمديد عقده مع ريال مدريد، حيث لعب لمدة 16 عاماً.