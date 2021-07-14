مشاهدة مباراة الوداد ومولودية وجدة في بث مباشر البطولة المغربية إنوي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة الوداد ومولودية وجدة في البطولة المغربية إنوي، ضمن مباريات اليوم الاربعاء 14-7-2021.

تُقام مباراة الوداد ومولودية وجدة ضمن الجولة الـ27 في البطولة المغربية إنوي، على الملعب الشرفي بوجدة، وينقل البث المباشر على قناة المغربية الرياضية بصوت المعلق الرياضي “هشام فرج”.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الوداد ومولودية وجدة، في تمام الساعة 20:30 بتوقيت جرينتش، 21:30 بتوقيت المغرب، 22:30 بتوقيت مصر، 23:30 بتوقيت السعودية.

لم يعرف نادي الوداد طعم الخسارة في آخر 14 لقاء بالبطولة الإحترافية، وبالتحديد منذ خسارته أمام اتحاد طنجة بنتيجة (3-2)، في الجولة الـ13، محققًا 4 تعادلات، و10 انتصارات.

ويتطلع الوداد إلى مواصلة نتائجه الإيجابية بتحقيق الانتصار على مولودية وجدة اليوم، من أجل حسم لقب الدوري المغربي لصالحه قبل 3 جولات من نهاية الموسم، حيث أصبح الفارق بينه وبين الرجاء 11 نقطة قبل الجولة الحالية.

ويتصدر نادي الوداد سجل أبطال الدوري المغربي برصيد 20 لقبًا، وأصبح على بعد خطوة واحدة من اللقب الـ21، ويأتي في المرتبة الثانية نادي الرجاء والجيش الملكي بـ 12 لقبًا لكل منهما، فيما حقق نادي المغرب الفاسي والنادي القنيطري اللقب 4 مرات.

ويحتل الوداد صدارة ترتيب الدوري المغربي، برصيد 60 نقطة، جمعها من 26 مباراة، فاز في 18 مناسبة، وتعادل في 6، وخسر مرتين، وسجل لاعبوه 51 هدفًا كأقوى خط هجوم في المسابقة، ودخل مرماه 21 هدفًا.

في المقابل، سيسعى نادي مولودية وجدة إلى تعويض خسارته في الجولة الماضية على يد المغرب الفاسي، بتحقيق نتيجة إيجابية أمام فريق الوداد اليوم، من أجل تحسين مركزه في جدول الترتيب بعد ضمان البقاء ضمن الكبار بنسبة كبيرة.

ويتواجد مولودية وجدة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المغربي، ويفصله 4 نقاط عن الرابع “نهضة بركان”، الذي انتصر على صاحب المركز السادس حسنية أكادير أمس لحساب الجولة الحالية.

وجمع نادي المولودية الوجدية 35 نقطة من 26 مباراة، انتصر في 10 مناسبات، وتعادل في 5، وتلقى 11 هزيمة.