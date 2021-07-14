مشاهدة مباراة الرجاء والمغرب التطواني في بث مباشر البطولة المغربية إنوي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة الرجاء والمغرب التطواني في البطولة المغربية إنوي، ضمن مباريات اليوم الاربعاء 14-7-2021.

تُقام مباراة الرجاء والمغرب التطواني ضمن الجولة الـ27 في البطولة المغربية إنوي، على المركب الرياضي محمد الخامس، وتنقل على قناة المغربية الرياضية بصوت المعلق الرياضي “عبد الصمد ولد شهيبة”.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الرجاء والمغرب التطواني، في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت المغرب، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت عمان.

يدخل نادي الرجاء مواجهة المغرب التطواني بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه على حساب شبيبة القبائل الجزائري منذ أيام قليلة.

واصبحت مهمة نادي الرجاء في المنافسة على لقب الدوري المغربي هذا الموسم مستحيلة، ولكنه لن يتنازل عن تحقيق الثلاث نقاط من أجل الحفاظ على المركز الثاني، في المطاردة الشرسة من قبل فريق الجيش الملكي.

ويسير نادي الرجاء بشكل سيء للغاية في الدوري المغربي، حيث أصبح الفارق 11 نقطة عن غريمه المتصدر “الوداد”، وذلك بعدما فشل في تحقيق الانتصار في آخر 3 جولات، خسر في مباراتين، وتعادل مرة واحدة.

ويتواجد الرجاء في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المغربي، وفي رصيده 49 نقطة من 26 مباراة، فاز في 14 لقاء، وتعادل في 7، وخسر في 5 مناسبات، وسجل لاعبوه 38 هدفًا، واهتزت شباكه 21 مرة.

على الجهة المقابلة، تعد ظروف نادي المغرب التطواني أكثر صعوبة، إذ يفصله 4 نقاط فقط عن منطقة الهبوط في ظل الصراع المحتدم بين الأندية من المركز السابع وحتى المركز الأخير -16-.

ويعد صاحب المركز السابع “المغرب الفاسي”، مهددًا بالهبوط في حالة استثنائية نادرة الحدوث في الدوري المغربي، ما يؤكد صعبة المنافسة بين الأندية في منتصف الجدول.

ولذلك لن يتنازل فريق المغرب التطواني الذي يحتل المركز العاشر برصيد 32 نقطة، عن تحقيق الانتصار وخطف الثلاث نقاط من فريق الرجاء، أو على الأقل تفادي الخسارة من أجل الحفاظ على مركزه بعيدًا عن منطقة الخطر.

الرجاء – المغرب التطواني

المركب الرياضي محمد الخامس

الدوري المغربي (الجولة 27)

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تشكيلة الرجاء الاساسية اليوم:

أنس الزنيتي

عبد الإله مدكور – محمد سوبول – مروان هدهودي – سومايلا

عمر العرجون – زكرياء الوردي – عبد الإله الحافيظي

محمود بنحليب – بين مالانجو – سفيان رحيمي

تشكيلة المغرب التطواني الاساسية اليوم:

يحيى الفيلالي – عادل منالي – سفيان أزتابط – حمزة موساوي – أيوب الورديغي – الهواري – هشام خلوة – شيلوندا – أنس لمرابط – ليما مولاي – رشدي عبد الوهاب.