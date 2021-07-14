صفقات الزمالك | 3 لاعبين مغاربة على رادار كارتيرون لتعويض فرجاني ساسي

دخل الثلاثي المغربي، لاعب نادي باناثينايكوس اليوناني ياسين أيوب، ولاعب الأهلي السعودي إدريس فتوحي، ولاعب موناكو الفرنسي يوسف أيت بناصر، ضمن قائمة اهتمامات مسئولو نادي الزمالك للتعاقد مع أحدهم خلال الميركاتو الصيفي 2021.

وترغب لجنة الزمالك المؤقتة برئاسة حسين لبيب، في التعاقد مع لاعب وسط مُهاجم، بناء على طلب المدير الفني للفريق الفرنسي باتريس كارتيرون؛ لتعويض رحيل الدولي التونسي فرجاني ساسي.

وينتهي عقد فرجاني ساسي مع الزمالك، بنهاية الموسم الجاري، بعد أن انتقل إلى صفوف الفريق من النصر السعودي في الميركاتو الصيفي 2018 لمدة 3 مواسم بمساعدة تركي آل الشيخ، ولم يُجدد عقده حتى الآن.

وانتهى عقد يوسف أيت بناصر مع موناكو الفرنسي ويمكنه التوقيع لأي نادي مجانًا، بعدما أعير لنادي كان ثم لسانت إيتيان ثم إلى بوردو في عام 2020، بينما يلعب ياسين أيوب لصالح نادي باناثينايكوس اليوناني، وسبق له اللعب في أندية أوترخت وفاينورد بهولندا.

وبدأ إدريس فتوحي مسيرته مع كرة القدم من خلال فريق شباب الوداد المغربي حتى وصل إلى 16 عامًا، ثم لعب لنادي عجمان الإمارتي، ثم لعب بصفوف الخريطيات القطري، قبل أن يعود مرة أخرى للدوري الإماراتي من بوابة دبا الفجيرة، ثم انتقل للحزم السعودي وانتقل بعدها إلى الأهلي السعودي.

وجاء الثلاثي المغربي ضمن قائمة اهتمامات كارتيرون للتوقيع مع أحدهم، لكن يبقى ادريس فتوحي الأقرب للانتقال إلى الزمالك، خلال الميركاتو الصيفي 2021، وفقًا لما ورد بإذاعة راديو مارس المغربية.