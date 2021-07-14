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 القطري المعز علي يدخل التاريخ كأول لاعب يسجل في 3 بطولات قارية مختلفة

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المنامة - ياسر ابراهيم -  القطري المعز علي يدخل التاريخ كأول لاعب يسجل في 3 بطولات قارية مختلفة

الاربعاء, 14 يوليو, 2021 - 08:00 مساءً

[ الدولي القطري، المعز علي ]

بات الدولي القطري، المعز علي، أول لاعب في تاريخ كرة القدم يسجل في 3 بطولات قارية مختلفة، بعد إحرازه هدفا في مواجهة منتخب بلاده ضد بنما، ضمن بطولة الكأس الذهبية.
 
وأحرز المعز علي هدفه التاريخي في اللقاء الذي أقيم فجر اليوم الأربعاء وانتهى بالتعادل 3-3، ضمن المجموعة الرابعة في الكأس الذهبية لاتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (الكونكاكاف).
 
 
وكان المعز علي قد سجل سابقا في بطولة كأس آسيا 9 أهداف، وفي "كوبا أمريكا" عام 2019 هدفا ضد باراغواي (شاركت قطر ببطاقة دعوة).
 
 
وتشارك قطر في بطولة الكأس الذهبية لمنتخبات الـ"كونكاكاف" ببطاقة دعوة استعدادا لاستضافتها نهائيات كأس العالم 2022.
 

المصدر: QFA

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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