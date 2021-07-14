تقارير: برشلونة يتوصل لاتفاق مع ميسي على عقد جديد لمدة 5سنوات

كشفت وسائل إعلام إسبانية أن برشلونة توصل إلى اتفاق مبدئي مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لتجديد عقده مدة 5 سنوات، مع شرط جزائي لفسخ العقد يبلغ 350 مليون يورو.



وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، أن الطرفين توصلا إلى اتفاق مبدئي مدته 5 سنوات، مع موافقة ميسي على خفض راتبه القياسي إلى النصف 50%.



وقالت إن "ميسي قبل الشروط التي فرضها برشلونة لأنه يدرك أن الوضع المالي للنادي معقد للغاية. في الواقع، لم يكن المال قط مشكلة في المفاوضات وإنما مسألة الضرائب مسألة حساسة لأن أيا من الطرفين لا يريد اتخاذ خطوة خطأ".



وأكدت الصحيفة الكتالونية أن الاتفاق مبدئي حتى اللحظة ولا يمكن اعتباره باتًّا، مشيرة إلى أن كل شيء يسير سيرا حسنا في الوقت الحالي، على الرغم من أن اللاعب الذي في إجازة يحتاج إلى إنهاء مراجعة كل شيء وإعطاء موافقته، وهو أمر لا يخافه أحد لأن مبدأ الاتفاق ثابت.



يذكر أن عقد ميسي السابق مع برشلونة انتهى في 30 يونيو/حزيران الماضي، حيث لم يكن الطرفان قد توصلا إلى اتفاق نهائي بخصوص تجديد العقد، وكان النجم الأرجنتيني مشاركا في بطولة كوبا أميركا مع منتخب بلاده.



المصدر: الصحافة الاسبانية