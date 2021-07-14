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بدء الدورة التدريبية الدولية لمدربي كرة السلة بعدن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بدأت اليوم، بعدن، الدورة التدريبية الدولية للمدربين المتقدمين في لعبة كرة السلة، ينظمها اتحاد اللعبة خلال الفترة من 14 _ 16 يوليو الجاري .

و يشارك في هذه الدورة التي تقام عبر منصة ( زوم ) الالكترونية، 35 مدربا يمثلون مختلف الأندية بمحافظات الجمهور ية، و يحاضر فيها المحاضر الدولي التونسي الدكتور منير بن سليمان ، ويساعده مدرب منتخباتنا الوطنية المدرب الوطني الكابتن قيصر حسين علمي ، حيث يتلقى المشاركين محاضرات نظرية وتطبيقية لتعزيز مفاهيم وافكار جديدة متعلقة بلعبة كرة السلة ، بالإضافة إلى تزويد واكتساب المشاركين معارف اضافية مواكبة للتغييرات التي شهدتها لعبة السلة على المستوى الدولي والتي من شأنها الاسهام بعملية النهوض والارتقاء بمستوى اللعبة محليا ودوليا.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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