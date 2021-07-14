شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الشباب والرياضة تعلن فتح باب التسجيل للمشاركة في جائزة ناصر بن حمد العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن فتح باب المشاركة في جائزة ناصر بن حمد العالمية للإبداع الشبابي في نسختها السادسة لعام 2021 ، والتي تقوم وزارة الشباب والرياضة بمملكة البحرين بتنظيمها ، في مجالات( الرسم والتشكيل – التصوير الفوتوغرافي – إنتاج الأفلام – التصميم المعماري – التصميم الجرافيكي – والإبداع العلمي ).

وتهدف المسابقة إلي تنمية المهارات الشبابية وتقدير المواهب ، وتوطيد العلاقات وتبادل الخبرات بين الشباب في ممكلة البحرين مع الشباب من مختلف دول العالم ، وتوفير بيئة تنافسية عادلة مفتوحة للشباب المبدع في مختلف المجالات .

ويشترط أن يكون المشاركين في الفئات الفئة العمرية الآتية ، الأولى ( 14 – 17سنة ) ، والفئة العمرية الثانية ( 18 – 24 سنة ) ، والفئة العمرية الثالثة ( 25 – 35 سنة ) ، علماً بأن أخر موعد لتسليم المشاركات هو الأول من سبتمبر القادم .