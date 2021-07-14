شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام للقاضية × الأهلي: سبقت قفشة وعملت قاضية فى السوبر الأفريقى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث حازم أمام نجم الزمالك والكرة المصرية السابق عن ترند القاضية مؤكداً أن جيله والأجيال التي سبقته لم تأخد حقها من الشو الإعلامي رغم تحقيق إنجازات كبيرة سواء للأندية أو المنتخبات الوطنية، وقال الأمبراطور في تصريحاته لبرنامج القاضية × الأهلي المذاع على تليفزيون الخليج 365 مع الزميل محمد عراقي بسؤاله عن الأهداف "القاضية" التي أحرزها في مسيرته :"كان لي العديد من الأهداف المؤثرة التي سبقت هدف قفشة، ولكن هدفي في الوداد المغربي ببطولة السوبر الافريقي هو الذي يعد بمثابة القاضية، بعد أن أحرزت الهدف الثاني والذي انهى المباراة بشكل كبير لصالح الزمالك"

ويعد الأمبراطور حازم أمام واحد من أهم لاعبي الكرة المصرية على مر العصور وساهم مع الزمالك ومنتخبنا الوطني في تحقيق العديد من البطولات والأنجازات كما كان له مسيرة احترافية مميزة، قبل أن يتألق في العمل الإعلامي والإداري بعد اعتزاله الساحرة المستديرة.

القاضية × الأهلى برنامج خاص بأخبار النادى الأهلى، يكشف كواليس القلعة الحمراء ويناقش أهم القضايا، ويذاع عبر تليفزيون الخليج 365 يومى السبت والأربعاء من كل أسبوع.