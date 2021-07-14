7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 14 يوليو2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها، اتحاد الكرة يتحفظ على تعديل موعد مباراة الزمالك وأسوان فى كأس مصر، سيرجي أكا يعود للصورة مجددا داخل الزمالك .

اتحاد الكرة يتحفظ على تعديل موعد مباراة الزمالك وأسوان فى كأس مصر

أكدت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة أنها ترفض تماما تعديل موعد مباراة الزمالك وأسوان فى نصف نهائى كأس مصر وأكد مسئولو اتحاد الكرة إنه من الصعب تعديل الموعد، خاصة وأن اتحاد الكرة يعمل على إنهاء أكبر عدد من المباريات فى مختلف البطولات على أمل إنهاء الموسم فى أقرب وقت ممكن.

البدرى يطلب طائرة خاصة للمنتخب فى واجهة الجابون بتصفيات كأس العالم

طلب مسؤولو منتخب مصر الاول لكرة القدم بقيادة حسام البدري من اتحاد الكرة توفير طائرة خاصة للسفر الي الجابون لمواجهتها في سبتمبر المقبل ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 التي تستضيفه قطر في يونيو من العام المقبل .

الأهلي يُعلق على استغلال التواجد فى المغرب لضم سفيان رحيمي علق مسئولو النادي الأهلي على امكانية استغلال تواجد مسئولي الفريق في المغرب حالياً للدخول في مفاوضات لضم المغربي سفيان رحيمي نجم هجوم الرجاء المغربي لتدعيم الهجوم الأحمر في الموسم الجديد، وربطت تقارير صحفية مغربية عن مرافقة أمير توفيق مدير لجنة التعاقدات بالأهلى بعثة الفريق للمغرب قبل نهائى أفريقيا، وامكانية التفاوض مع إدارة الرجاء البيضاوى على التعاقد مع سفيان رحيمى. ترشيح أبو القاسم لحمل علم مصر فى افتتاح أولمبياد طوكيو أصبح علاء أبو القاسم البطل الأوليمبى الحاصل على فضية أولمبياد لندن فى سلاح الشيش مرشحا بقوة لحمل على مصر فى إفتتاح أولمبياد طوكيو . وضع مسئولي نادي بيراميدز، محمد عبد الغني مدافع الزمالك، ضمن الصفقات المطلوبة في الميركاتو الصيفي المقبل، لتدعيم خط الدفاع في ظل ظهوره بمستوي متميز مع الأبيض خلال الفترة الماضية بعد الاعتماد عليه في عدة مباريات.

رفضت إدارة نادى الزمالك، مناقشة أى عرض فى الوقت الحالى يخص لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى وتحديداً العرض التركى الذى وصل إلى إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأبيض، خاصة إن تركيز اللجنة المكلفة لإدارة النادى يتمثل فى تدعيم الفريق والجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون نحو مواصلة مشوار المنافسة على لقب بطولة الدورى الممتاز الذى يتصدره الفريق برصيد 61 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 18 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات، وهُزم فى مباراتين فيما سجل لاعبوه 48 هدفًا واستقبلت شباكه 18 هدفًا، إلى جانب أيضًا السعى نحو التتويج ببطولة كأس مصر بعدما نجح الفريق فى التأهل إلى دور قبل النهائى بالكأس حيث سيلاقى الفريق نظيره أسوان فى هذا الدور، يوم 9 من شهر أغسطس المقبل.