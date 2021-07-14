شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يحصل على 20% من عائد بيع عبد الله مجدي لبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يحصل نادي المقاصة على نسبة 20% من عائد بيع عبد الله مجدي جناح الفريق الفيومي إلى بيراميدز بعد إتمام إجراءات انتقال اللاعب للنادي السماوي بدءا من الموسم المقبل.

وتلقى عبد الله مجدي أكثر من عرض خارجي خلال الفترة الماضية أبرزها من بيراميدز وسموحة وسيراميكا وعرض خارجي من جازنتيب التركي ولكن إدارة المقاصة فضلت بيعه للنادي السماوي باعتباره أفضل العروض المالية لضم اللاعب.

وكان نادي جازنتيب التركي يرغب في استعارة عبد الله مجدي بنية البيع النهائي بعد نهاية الموسم القادم، ولكن إدارة المقاصة فضلت بيع اللاعب بشكل نهائي دون مناقشة العرض التركي، لاسيما مع تفضيل اللاعب الانتقال إلى بيراميدز عن باقي العروض وإخطار إدارة ناديه بذلك.

وفضلت إدارة المقاصة بيع عبد الله مجدي في الوقت الحالي بسبب رغبة الإدارة في إيجاد عوائد مالية للإنفاق على فريق الكرة وصرف مستحقات اللاعبين المتأخرة في الموسم الحالي.