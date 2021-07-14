شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل مهاجم القطن لـ"الخليج 365": الترجي والنجم ينافسان الأهلى على ضمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث إيفو تشي وكيل لامبرت جيمي أرينا مهاجم القطن الكاميروني حول الأنباء التي ترددت عن إمكانية تعاقد الأهلي مع اللاعب الشاب لتدعيم صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد، بعدما دخل المهاجم ابن الـ22 عامًا في دائرة اهتمامات الشياطين الحمر في الفترة الأخيرة.

وقال تشي في تصريح خاص لليوم السابع أن ناديي الترجي والنجم الساحلي من تونس تقدما بعروض رسمية لضم المهاجم الشاب لكن إدارة النادي الأهلي لم تتواصل معه أو مع النادي للحديث عن اللاعب في الوقت الحالي، وأوضح قائلا: "بالتأكيد أقدر أن النادي الأهلي أمامه مهمة صعبة حاليا بخوضه نهائي أفريقيا يوم السبت المقبل، وأعلم انه لا مجال للحديث عن صفقات أو تعاقدات الآن."

وتابع: "كما تواصل معي ناديان من أوروبا أحدهما في فرنسا والآخر في بلجيكا لكن العروض المادية لم تكن قوية من كليهما."

وأضاف: "أنا كوكيل للاعب بالتأكيد أتمنى الأفضل بالنسبة إليه، ووجوده في نادي القرن الأفريقي سيكون أفضل لمستقبله بكل تأكيد، وأتمنى أن تسير الأمور على مايرام في المستقبل."

واختتم تشي تصريحاته بالحديث عن موقف نادي القطن من العروض التي تلقاها اللاعب وأوضح قائلا: "إدارة القطن ترحب برحيل اللاعب ولا توجد لديها أي مانع في خروجه هذا الصيف، ولكن ستدرس كل العروض وتختار الأفضل بالنسبة لها."

وكانت تقارير كاميرونية قد أشارت إلى أن اللاعب لفت انتباه موسيماني بعد أن تألق في بطولة الكونفدرالية هذا الموسم مع القطن، حيث لعب 14 مباراة وسجل 7 أهداف، وصنع 3 آخرين.

ويعد لامبرت جيمي أرينا من أبرز المواهب الصاعدة في الكاميرون، ويمكنه المشاركة في مركز قلب الهجوم أو الجناح الأيمن، ويمتاز بالسرعة الفائقة والقدرة على إنهاء المحاولات الهجومية بشكل جيد وتحويلها إلى أهداف.