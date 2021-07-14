شكرا لقرائتكم خبر عن استنساخ أحمد فتحي .. سر تمسك كارتيرون بضم أحمد أيمن منصور للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، أحمد أيمن منصور لاعب فريق بيراميدز في مقدمة الصفقات المطلوبة لتدعيم القلعة البيضاء خلال الميركاتو الصيفي المقبل، حيث تصدر إسم أحمد أيمن قائمة اللاعبين المطلوبين في الزمالك لتدعيم الفريق.

ويري كارتيرون أن أحمد أيمن منصور، سيكون إضافة قوية للزمالك لما يمتلكه من إمكانيات ومهارات عالية وكذلك قدرته علي اللعب في أكثر من مركز حيث وصفه المدرب الفرنسي باللاعب الجوكر.

ووفقا لحديث كارتيرون مع المقربين منه فأنه قادر على استنساخ أحمد فتحي جديد حال التعاقد مع أحمد أيمن منصور، حيث يمتلك الأخير جزء كبير من قدرات أحمد فتحي لاعب الأهلي السابق وبيراميدز الحالي والملقب بالجوكر لإجادته اللعب في أكثر من مركز بخلاف روحه العالية داخل المستطيل الأخضر.

وطلب كارتيرون التعاقد مع لاعبان في صفوف بيراميدز بشكل رسمي هما البوركينابي إيريك تراوري وأحمد أيمن منصور، وستشهد الفترة القادمة مفاوضات بين الناديين لحسم الصفقات المنتظرة.